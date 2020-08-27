缺錢買毒 毒鴛鴦搶竹縣老婦配戴金項鍊被逮

新竹縣新埔鎮一名年約80歲的陳姓老婦人，昨天晚間6點多帶著孫子散步時，被陌生女子搭訕，女子趁機搶走老婦脖子上的金項鍊後，搭上一旁的白色車輛逃離，警方接獲報案後，調閱附近監視器，發現2人涉有重嫌，3小時內便在桃園市蘆竹地區嫌犯友人家逮到人，並從2人身上起獲毒品，及變賣金飾剩下的1萬多元，全案偵訊後依搶奪及毒品罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦。

新埔警分局表示，昨天晚間接獲老婦人報案，表示自己與孫子散步時，被陌生女子搭訕，並趁她不注意時，搶走脖子上6錢重、價值約3萬6000元的金項鍊。警方立即組成專案小組，調閱周遭監視器，發現一輛白色車子涉有重嫌，循線查得40多歲的黃姓男子及其40多歲的劉姓女友，經被害人指認，確為是2人下手行搶。

警方到蘆竹抓人時，先找到劉女，並詢問其男友人在哪，最後在嫌犯友人家中的雜物堆的紙箱中找到黃男。新埔警分局指出，這對「毒鴛鴦」搶到金飾後，便立刻到銀樓變賣，想換取現金購買毒品滿足毒癮，2人被抓時，身上有第一、二級毒品數小包，及金飾變現後花費剩餘贓款1萬多元，全案偵訊後依搶奪及毒品罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦。

新埔警分局長楊志傑也提醒民眾，若有遇到陌生人上前搭訕攀談，保持「害人之心不可有，防人之心不可無」的觀念，隨時提高警覺心，提防歹徒心懷不軌。