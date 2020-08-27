快訊

兇猛比特犬突然攻擊無辜騎士 鄰居：傷者腿部血肉模糊

出租套房內製作毒品咖啡包 新北警逮2嫌送辦

中央社 / 新北27日電

陳姓男子前往越南學習製毒技術，回台後購置設備與原料，夥同友人每天在出租套房製作1000包「咖啡包」。新北警方說，26日破獲分裝工廠，逮捕陳嫌、林嫌等，今天移送檢方偵辦。

新北市永和警分局今天表示，接獲線報循線追查獲悉，31歲陳姓男子曾前往越南學習製作毒品咖啡包配方比例，近期藏匿在校園旁的學生套房，並添購自動化封口設備、毒品原料、水果口味飲料粉末。

警方說，近期國人服用混和性毒品咖啡包死亡案例頻傳，檢警組專案小組偵辦，調查陳男夥同共犯，依照越南習得配方比例，每天製造多種毒品混合成分的咖啡包約1000包，在大台北地區快速銷貨，危害健康甚鉅。

警方26日前往毒品分裝場及陳嫌、林嫌住所威力掃蕩，陳嫌還一度誤以為警方為保全人員。

隨後，警方在出租套房內的毒品分裝工廠查獲安非他命、愷他命、卡西酮等混和毒品，及原料、成品、半成品、連續封口機、真空機、手機、現金等證物。今天下午將陳嫌、林嫌依違反毒品危害防制條例罪嫌移送。

毒品 咖啡

延伸閱讀

台師大與新北合作 結合人工智慧推廣學生閱讀

影／毒品新包裝吸引年輕人 蘇揆：政府應用盡全力防治

浩瀚書海該怎麼選？ 新北推智慧閱讀測驗幫你挑書

鬼月普度放魚飼料水燈 新北宮廟兼具傳統與環保

相關新聞

缺錢買毒 毒鴛鴦搶竹縣老婦配戴金項鍊被逮

新竹縣新埔鎮一名年約80歲的陳姓老婦人，昨天晚間6點多帶著孫子散步時，被陌生女子搭訕，女子趁機搶走老婦脖子上的金項鍊後，...

嘉縣前議員汪志敏涉詐領助理費交保 廉政官議會調資料

台南市政府民族事務委員會前主委、嘉義縣前議員汪志敏，被檢舉以人頭虛報薪資方式，詐領助理費遭法辦，檢察官命以20萬元交保；...

前嘉義縣大林鎮民代表會主席歸案 樊俊郁十年逃亡生涯終落網

嘉義縣大林鎮民代表會前主席樊俊郁，10年前涉及恐嚇等案遭通緝，昨晚出現在嘉義縣大林鎮明華路現蹤跡，經刑事警察局偵六大隊第...

準空姐花蓮打工換宿遭輾亡 青旅悲痛公告暫停營業：失去她心像破了一個洞

今年才剛從雲科大畢業的22歲葉姓女子剛考上華航儲備空姐，正值花樣年華的她想趁著暑假到花蓮打工換宿，以充實受訓前的空檔時間。她於25日前往壽豐吃冰，回程在七星潭路上卻不慎自撞護欄摔車，再遭後方曳引車輾斃，當場爆頭身亡，令人相當不捨。

搶生意結怨 酒店經紀遭凌虐而死

廿九歲張姓男子從事酒店經紀時與同行楊姓男子結怨，前晚遭楊夥同二人押走凌虐三小時，再丟包在新北市新莊區西盛水門越堤道；張被...

底層難負擔菸價 劣質私菸市場大

海巡署說，私菸猖厥，與一本萬利有關；目前私菸多來自越南、菲律賓等國，也有部分來自大陸地區，以當地劣質菸絲及低廉人工，每包...

歷來最大 海巡查獲552萬包私菸

私菸猖厥，海巡署前天在台中港攔查獅子山籍「大東輪」貨輪，查獲走私十三只貨櫃未稅私菸，總數多達一萬一○五○箱、五五二萬餘包...

光腳男躺大馬路 警盤查驚見背包內藏匕首和6把長短槍

30歲鄭姓男子昨天光著腳躺在大馬路上，身旁長背包內還露出刀槍，嚇壞路過民眾打110報案，大批警力趕抵現場，果真在背包內搜...

影／酒店經紀人遭虐打丟包喪命 警逮3嫌宣布破案

新北市新莊區西盛水門越堤道昨晚發生29歲張姓男子，疑遭凌虐毆打丟包致死案，警方傍晚策動3名嫌犯到案，初步了解，主嫌是23...

斬母頭顱拋下樓後喊共產黨萬歲 高院：毒品讓他無辨識能力

梁姓男子吸毒後拿開山刀弒母，還將母親頭顱從12樓住處往下扔，一審認為他行凶時辨識行為能力降低，依殺直系血親尊親屬罪判無期...

台北港500噸貨櫃船火警 新北消防趕往支援中

位於新北市八里區的台北商港今天下午4時37分，傳出有1艘泊靠在北2碼頭的500噸貨櫃船發生火警，船上有20多名外勞船員，...

九份男子疑吸毒鬧跳樓 警噴辣椒水查獲44公克安非他命

新北市吳姓40多歲男子今天中午在住處頂樓鬧跳樓，警方、消防人員趕至處理，男子竟朝警、消丟石頭，隨後跑回住處與警對峙，警方...

熱門新聞

正妹遭天降混凝土燙傷 肇事工人竟嗆：不然我娶妳啊

台南雨天傳機車跌落側溝憾事 女騎士溺斃30公分水溝中

台中新社驚傳意外 妻子疑倒車撞死丈夫

暴打、關狗籠虐死1歲半女童 她還提議分屍判無期定讞

準空姐花蓮打工換宿遭輾亡 青旅悲痛公告暫停營業：失去她心像破了一個洞

苗消搜救中雪山女山友 1搜救隊員滑落陡坡骨折

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。