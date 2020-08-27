出租套房內製作毒品咖啡包 新北警逮2嫌送辦

陳姓男子前往越南學習製毒技術，回台後購置設備與原料，夥同友人每天在出租套房製作1000包「咖啡包」。新北警方說，26日破獲分裝工廠，逮捕陳嫌、林嫌等，今天移送檢方偵辦。

新北市永和警分局今天表示，接獲線報循線追查獲悉，31歲陳姓男子曾前往越南學習製作毒品咖啡包配方比例，近期藏匿在校園旁的學生套房，並添購自動化封口設備、毒品原料、水果口味飲料粉末。

警方說，近期國人服用混和性毒品咖啡包死亡案例頻傳，檢警組專案小組偵辦，調查陳男夥同共犯，依照越南習得配方比例，每天製造多種毒品混合成分的咖啡包約1000包，在大台北地區快速銷貨，危害健康甚鉅。

警方26日前往毒品分裝場及陳嫌、林嫌住所威力掃蕩，陳嫌還一度誤以為警方為保全人員。

隨後，警方在出租套房內的毒品分裝工廠查獲安非他命、愷他命、卡西酮等混和毒品，及原料、成品、半成品、連續封口機、真空機、手機、現金等證物。今天下午將陳嫌、林嫌依違反毒品危害防制條例罪嫌移送。