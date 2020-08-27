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前嘉義縣大林鎮民代表會主席歸案 樊俊郁十年逃亡生涯終落網

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

嘉義縣大林鎮民代表會前主席樊俊郁，10年前涉及恐嚇等案遭通緝，昨晚出現在嘉義縣大林鎮明華路現蹤跡，經刑事警察局偵六大隊第五隊會同民雄分局員警查獲，移送嘉義地檢署歸案。

刑事警察局偵六大隊第五隊隊長賴英門表示，嘉義縣大林鎮民代表會前主席樊俊郁（51歲），10年前因涉恐嚇案，被嘉義地檢署發布通緝，警方上月接獲線報樊出現在大林鎮，展開追緝。

幹員昨晚6時，發現樊俊郁出現在大林鎮明華路一處民宅前，會同當地的民雄警分局員警查獲樊俊郁，結束樊10年逃亡生涯。

警方查出，樊俊郁疑似罹患重病卻因案在身不敢就醫，已20餘日未進食，只以營養素維生，外貌長相已與時任鄉代會主席意氣風發之模樣大相逕庭，瘦了20多公斤，落網後感謝刑事局員警，讓他終於得以放心就醫。

嘉義縣大林鎮民代表會前主席樊俊郁，10年前涉及恐嚇等案遭通緝，昨晚出現在嘉義縣大林鎮明華路現蹤跡，經刑事警察局偵六大隊第五隊會同民雄分局員警查獲，移送嘉義地檢署歸案。圖／警方提供
嘉義縣大林鎮民代表會前主席樊俊郁，10年前涉及恐嚇等案遭通緝，昨晚出現在嘉義縣大林鎮明華路現蹤跡，經刑事警察局偵六大隊第五隊會同民雄分局員警查獲，移送嘉義地檢署歸案。圖／警方提供

嘉義 警察 恐嚇

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