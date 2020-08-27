前嘉義縣大林鎮民代表會主席歸案 樊俊郁十年逃亡生涯終落網

嘉義縣大林鎮民代表會前主席樊俊郁，10年前涉及恐嚇等案遭通緝，昨晚出現在嘉義縣大林鎮明華路現蹤跡，經刑事警察局偵六大隊第五隊會同民雄分局員警查獲，移送嘉義地檢署歸案。

刑事警察局偵六大隊第五隊隊長賴英門表示，嘉義縣大林鎮民代表會前主席樊俊郁（51歲），10年前因涉恐嚇案，被嘉義地檢署發布通緝，警方上月接獲線報樊出現在大林鎮，展開追緝。

幹員昨晚6時，發現樊俊郁出現在大林鎮明華路一處民宅前，會同當地的民雄警分局員警查獲樊俊郁，結束樊10年逃亡生涯。