準空姐花蓮打工換宿遭輾亡 青旅悲痛公告暫停營業：失去她心像破了一個洞

華航儲備空姐葉姓女子前晚騎車自摔，慘遭曳引車輾斃。記者王思慧／翻攝

今年才剛從雲科大畢業的22歲葉姓女子剛考上華航儲備空姐，正值花樣年華的她想趁著暑假到花蓮打工換宿，以充實受訓前的空檔時間。她於25日前往壽豐吃冰，回程在七星潭路上卻不慎自撞護欄摔車，再遭後方曳引車輾斃，當場爆頭身亡，令人相當不捨。

據警方調查，葉女是嘉義人，今年大學畢業就考上華航儲備空姐，但遇上疫情暫無法受訓。由於葉女喜歡花蓮自然風景，於是就決定在受訓前的空檔時間到七星潭附近的青年旅館打工換宿，下班前向民宿老闆借機車到壽豐鄉吃冰，卻在返程時意外發生車禍。

葉女遭遇劫難的消息傷透親友的心，葉女父母得知噩耗後，隔日凌晨立刻趕往花蓮，當天為處理葉女的後事，法師在事發現場招魂連續擲筊6次，葉女才答應回家，讓父母相當不捨與難過。葉女父親說，華航已經通知可以隨時去上班，女兒也預計9月6號回嘉義老家後就去公司報到，沒想到卻發生意外。

葉女參加打工換宿的青年旅館Miaoko Hostel也在26日晚間透過臉書粉絲團發文，內容感傷的提到旅店的小幫手不幸車禍離開，這是令人心碎的消息，「我們失去了善良可愛的她，此刻我們的心像是破了一個洞」，決定9月1日起暫停營業，向所有預定的旅客說抱歉，但是面對生命的嘎然消逝，需要一些沈澱的時間。目前正陪同葉女的家人們處理後續事宜。