光腳男躺大馬路 警盤查驚見背包內藏匕首和6把長短槍

30歲鄭姓男子昨天光著腳躺在大馬路上，身旁長背包內還露出刀槍，嚇壞路過民眾打110報案，大批警力趕抵現場，果真在背包內搜出一把匕首、一把未開封武士刀、兩把BB彈空氣長槍和四把BB彈空氣短槍，將人帶返派出所後，鄭男一度情緒不穩，不僅胡言亂語甚至出現撞牆的自戕舉動，警方當場加以保護管束，強制送醫後依違反槍砲及社維法送辦。

新北市警局昨天接獲民眾報案，一名光著腳的中年男子躺在新店區建國路、民族路口，身旁一只長背袋內，隱約露出刀槍，轄區新店警分局不敢大意，調派多組線上巡邏警力前往。

警方趕抵現場發現30歲鄭姓男子將鞋子脫在一旁，光著腳就躺在大馬路上，其身旁所攜帶長背袋內，被警方搜出一把匕首、一把未開封武士刀、兩把BB彈空氣長槍和四把BB彈空氣短槍，他不肯交待刀槍來源，被帶返派出所。

鄭男被帶到派出所後，出現情緒不穩的狀態，不僅一再胡言亂語甚至出現撞牆的自戕舉動，警方當場加以保護管束，通知其父親後將人強制送醫後，依違反槍砲及社維法送辦。據了解，警方已將槍枝部份交由鑑識人員鑑定是否具有殺傷力，刀械部份另送警察局保安科鑑定。

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