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影／酒店經紀人遭虐打丟包喪命 警逮3嫌宣布破案

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區西盛水門越堤道昨晚發生29歲張姓男子，疑遭凌虐毆打丟包致死案，警方傍晚策動3名嫌犯到案，初步了解，主嫌是23歲楊姓男子，他與死者過去均擔任酒店小姐經紀人，因為搶生意結怨，把人押到山上毒打之後丟包。

據指稱，死者29歲張姓男子與主嫌23歲楊姓男子，過去都是在酒店仲介小姐的「經紀人」同業，曾經因為搶生意結怨。昨晚楊嫌得知張男出現在某汽車旅館，便夥同另2人開車伺機把張男強行押走，帶往觀音山區凌虐毒打一頓，之後再把人再到新莊區西盛水門越堤道丟包。

新莊警分局組成專案小組連夜偵辦，鎖定涉案人身分，並向檢察官聲請拘票，今天傍晚將投案3人拘提到案，均坦承犯行。楊姓主嫌聲稱張男被帶上車的時候，身體與意識狀況都還好，而且他們把人扔在往來人車都很容易看見的大馬路旁，沒有致人於死的意圖。但警方偵詢後將依殺人罪嫌移送法辦。

酒店經紀人遭虐打丟包喪命，警方逮捕3嫌宣布破案。記者林昭彰／翻攝
酒店經紀人遭虐打丟包喪命，警方逮捕3嫌宣布破案。記者林昭彰／翻攝

酒店 殺人

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