影／酒店經紀人遭虐打丟包喪命 警逮3嫌宣布破案

新北市新莊區西盛水門越堤道昨晚發生29歲張姓男子，疑遭凌虐毆打丟包致死案，警方傍晚策動3名嫌犯到案，初步了解，主嫌是23歲楊姓男子，他與死者過去均擔任酒店小姐經紀人，因為搶生意結怨，把人押到山上毒打之後丟包。

據指稱，死者29歲張姓男子與主嫌23歲楊姓男子，過去都是在酒店仲介小姐的「經紀人」同業，曾經因為搶生意結怨。昨晚楊嫌得知張男出現在某汽車旅館，便夥同另2人開車伺機把張男強行押走，帶往觀音山區凌虐毒打一頓，之後再把人再到新莊區西盛水門越堤道丟包。