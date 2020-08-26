獨／2毒犯擁18把槍 落網囂張自誇「跟張錫銘一起關」

刑事局中打今天破獲游姓、龍姓男子涉多起槍砲、恐嚇取財、妨害自由案。據查，游、龍有多項前科，其中游除涉槍、毒案外，也涉殺人、擄人勒贖等重大刑案，游擁槍自重，行徑囂張，今年5月間獲法院交保後，又在台中犯下擄人恐嚇取財案，案發後還在臉書高調打卡「哥帥的是心」，19日游在南投仁愛釣魚時落網，他自誇「跟張錫銘一起關過」。游、龍被查出的改造長、短槍有18把，已在20日遭檢方聲押獲准。

據查，綽號「阿不拉」的游姓男子（40歲）前科累累，去年假釋出獄，今年3月間在南投市區追逐戴姓商人的轎車，並朝戴車尾開2槍，最後恐嚇取財未遂。

今年5月15日，游被檢警查緝到案，查獲2把改造手槍，游同月16日獲法院裁定交保，他不改囂張本色，5月24日大方在臉書打卡，透露自己的行蹤在墾丁，游打完卡後就在同月29日，夥同龍姓男子（36歲），涉嫌持槍擄走台中李姓商人，恐嚇取財百萬餘元，幸好李趁隙逃逸而未遂，游犯案後，在6月8日更換臉書大頭照，寫下「哥帥的不是外表，哥帥的是心」，十分高調，絲毫不畏檢警查緝。

游、龍二人又在7月27日在彰化員林策劃黑吃黑，欲藉毒品交易擄人恐嚇取財，但其中一名涉案劉姓毒犯，早被彰化檢警監控，前往查緝時，劉落網，游、龍二人棄車逃逸，檢警在車內查獲1把長槍、4把手槍、手銬、束帶等贓證物。

刑事局中打專案小組在本月19日時，鎖定游姓、龍姓男子二人開車出現在南投，派出重兵跟監，原本游、龍二人都開車在市區閒晃，專案小組認為不宜行動，一直等到游、龍至南投仁愛眉溪附近釣魚時，才安排行動。

因游愛釣魚，但龍不喜歡，所以龍在游釣魚時，一直在車內休息，專案小組發現，當時有兩家人在該處烤肉，擔心貿然行動會傷及無辜，遲遲沒有動作，幸好龍因不耐久候，下車欲往他處買飲料解渴，步行到岸邊時，埋伏在岸邊的特警見機不可失，直接抓人。

專案小組確認游身上無槍後，再等到游欲取車時，前往抓人，當場又查獲2把改造手槍，據專案小組事後清查，游、龍二人除了中打、彰化警方查獲的9把改造槍支外，龍也在今年6月間也被台中市第四警分局查獲4把改造長槍、5把改造手槍，兩人一共涉嫌持有18把改造槍支，火力驚人。