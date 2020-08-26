桃園男心情不好踢招牌還亮水果刀傷勸架者 過程全錄

桃園市27歲鄭男昨天深夜因為工作不順利心情不好，騎機車經過龍潭區東龍路車又沒有，覺得很衰，一腳踢向炸物攤立在路邊的招牌，老闆發現後上前理論，兩人吵起來並衝突，鄭男竟拿出身上的水果刀朝老闆揮舞，老闆閃躲時摔好幾跤多處擦挫傷，反而勸架的男子背部遭刀劃傷。

龍潭警分局龍潭派出所接獲報案後，立即啟動快打部隊和通報線上巡邏警網趕赴現場處理，到達時看見有3人扭打，立即趨前壓制並逮捕持刀傷人的鄭嫌，壓制過程雖驚險但勇警卻無懼，圍觀的民眾無不捏把冷汗。

警方在現場取獲鄭嫌犯案的水果刀，訊問後今天依殺人未遂、傷害、毀損等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方指出，鄭男家住新北市在龍潭從事物流工作，也在龍潭區租房子，深夜心情不好騎機車往龍潭市區散心，沒想到機車沒油又找不到加油站，一路走到到市區，還腳踹擊路旁攤商的看板，因此口角和肢體上拉扯，兩名男子上前排解也捲入扭打，鄭男突然情緒失控跳上路旁汽車大聲咆嘯、踢風玻璃，拿出身上水果刀揮舞，過程中攤販多處擦挫傷，排解的男子其中一人背部遭劃傷，送醫後無大礙。