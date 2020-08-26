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PMMA害3命 警：毒性搖頭丸4倍藥頭誑追流行不是吸毒

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆PMMA毒死3名少年，基隆地檢署起訴販毒集團3人，為何會這麼毒？警方說，PMMA俗稱「強力搖頭丸」，致死率高，經常被混入毒品咖啡包內供食用，毒性是搖頭丸的4倍。因藥頭灌輸成「追流行不是吸毒」，甚至還有騙稱捉到警察也驗不出來，致新興毒品使用人數快速增加。

基隆市5、6月間3名少年因施用二級毒品PMMA（甲氧基甲基安非他命）毒品咖啡包死亡，基隆地檢署追查毒品來源，查獲陳姓、吳姓、劉姓男子組成之販毒集團偵結，依毒品危害防制條例起訴。

基隆市刑大副大隊長沈瑞坤說，現今新興毒品外觀包裝大都以咖啡包、奶茶包或偽裝成小零食，讓青少年朋友失去戒心並規避警方查緝。近期又以俗稱強力搖頭丸的副甲氧基甲基安非他命PMMA致死率最高，因製程快、成本低，經常被混入毒品咖啡包內供食用，但毒性卻高於MDMA（搖頭丸）4倍。

目前PMMA的了解尚不完全，會刺激中樞神經，相關案例顯示，使用後的常見不良反應，包含躁動、幻覺、昏迷、抽搐、體溫過高、橫紋肌解、呼吸哀竭、心律不整，嚴重致死。

沈瑞坤指出，警方查獲案件中，最常見的新興毒品外表多以飲料如咖啡包、奶茶包、果汁等，及休閒食品或零食如果凍、梅子片、糖果等方式偽裝，加入部分K他命、合成卡西酮、合成大麻等毒品，容易吸引時下年輕人好奇初次使用。因被藥頭灌輸成「追流行不是吸毒」，甚至還有騙稱捉到警察也驗不出來。致新興毒品使用人數快速增加。

針對可能吸用毒品致死案件，都由刑大管控，並召開專案會溯源上頭提供毒品上源，從追查源頭才能斷了毒品危害，另外也組預防犯罪宣導團，深入鄰里社區、學校等進行座談宣導，結合各方力量讓民眾學生子解新興毒品的危害。

警方提醒青少年及家長注意，PMMA是第二級毒品有迷幻效果，以三合一咖啡包等形式在市面上流通，包裝外觀五花八門，切勿隨意施用來路不明且包裝新穎的毒咖啡包。勿因尋求一時的刺激服用毒品，或食用外觀迥異的咖啡包，造成自身健康受損。

PMMA害3命，警：毒性是搖頭丸4倍藥頭誑追流行不是吸毒。圖／基隆市警局提供
PMMA害3命，警：毒性是搖頭丸4倍藥頭誑追流行不是吸毒。圖／基隆市警局提供

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