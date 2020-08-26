影／安平港查獲外籍遊艇走私香菸2千萬 海巡女上士首功

海巡署南部分署前天晚間在台南安平漁港碼頭查獲獅子山共和國籍「翊鑫」遊艇載運「GOLDEN BRIDGE」等4種品牌未稅菸品，總計622箱、約31萬包，市價逾2177萬元。這是安平漁港首次查獲外籍遊艇走私香菸，全賴安檢所女上士廖虹琇細心與專業，居首功。

安平漁港安檢所士官廖虹琇說，登船檢查時，發現船員神色不安，舉止異常，現場有兩大袋不明異物，經勘查幾乎是新的T恤，但船員卻說是內來來擦拭船上汙漬，啟人疑竇，且發現駕駛艙地板疑有偽裝及裁切的痕跡，加強搜索。

她在船長室下方左側後面有隔間，將一大堆異物移除後，果然發現有隔板，裡頭有藏放未稅香菸的密艙。經同仁查艙開啟艙蓋，開艙後赫見艙內全是以牛皮紙箱包裝的金橋、MM、摩登等私菸，當場人贓俱獲。後續更出動2隻海巡偵蒐犬協助清艙。

海巡署南部分署副分署長耿英傑表示，24日下午5時35分在台南安平漁港碼頭查獲獅子山共和國籍翊鑫遊艇載運「GOLDEN BRIDGE」等4種品牌未稅菸品，總計622箱、約31萬包，市價逾2177萬元。

據調查，澎湖縣的57歲許姓船長及3名船員20日由安平港出海，遠赴外海釣魚，直至24日返回安平港，期間該船航向外海，經雷達鎖定，研判航跡形跡可疑，直至返航才被查獲。據了解，許在外海與私梟交易，走私香菸牟利。

全案經報請台南地方檢察署檢察官柯博齡指揮偵辦，海巡署南部分署依菸酒管理法將許姓船長及3名船員移送法辦，並查扣622包走私香菸，檢方複訊後，許以10萬元交保，另有2船員各1萬元交保、1船員無保候傳。

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