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影／安平港查獲外籍遊艇走私香菸2千萬 海巡女上士首功

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

海巡署南部分署前天晚間在台南安平漁港碼頭查獲獅子山共和國籍「翊鑫」遊艇載運「GOLDEN BRIDGE」等4種品牌未稅菸品，總計622箱、約31萬包，市價逾2177萬元。這是安平漁港首次查獲外籍遊艇走私香菸，全賴安檢所女上士廖虹琇細心與專業，居首功。

安平漁港安檢所士官廖虹琇說，登船檢查時，發現船員神色不安，舉止異常，現場有兩大袋不明異物，經勘查幾乎是新的T恤，但船員卻說是內來來擦拭船上汙漬，啟人疑竇，且發現駕駛艙地板疑有偽裝及裁切的痕跡，加強搜索。

她在船長室下方左側後面有隔間，將一大堆異物移除後，果然發現有隔板，裡頭有藏放未稅香菸的密艙。經同仁查艙開啟艙蓋，開艙後赫見艙內全是以牛皮紙箱包裝的金橋、MM、摩登等私菸，當場人贓俱獲。後續更出動2隻海巡偵蒐犬協助清艙。

海巡署南部分署副分署長耿英傑表示，24日下午5時35分在台南安平漁港碼頭查獲獅子山共和國籍翊鑫遊艇載運「GOLDEN BRIDGE」等4種品牌未稅菸品，總計622箱、約31萬包，市價逾2177萬元。

據調查，澎湖縣的57歲許姓船長及3名船員20日由安平港出海，遠赴外海釣魚，直至24日返回安平港，期間該船航向外海，經雷達鎖定，研判航跡形跡可疑，直至返航才被查獲。據了解，許在外海與私梟交易，走私香菸牟利。

全案經報請台南地方檢察署檢察官柯博齡指揮偵辦，海巡署南部分署依菸酒管理法將許姓船長及3名船員移送法辦，並查扣622包走私香菸，檢方複訊後，許以10萬元交保，另有2船員各1萬元交保、1船員無保候傳。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

安平漁港首次查獲外籍遊艇走私香菸，全賴安檢所女上士廖虹琇細心與專業，居首功。記者邵心杰／攝影
安平漁港首次查獲外籍遊艇走私香菸，全賴安檢所女上士廖虹琇細心與專業，居首功。記者邵心杰／攝影
海巡署南部分署副分署長耿英傑表示，前晚在台南安平漁港碼頭查獲獅子山共和國籍翊鑫遊艇載運未稅菸品，總計622箱、約31萬包，市價逾2177萬元。記者邵心杰／攝影
海巡署南部分署副分署長耿英傑表示，前晚在台南安平漁港碼頭查獲獅子山共和國籍翊鑫遊艇載運未稅菸品，總計622箱、約31萬包，市價逾2177萬元。記者邵心杰／攝影
獅子山共和國籍翊鑫遊艇出海釣魚，航跡可疑被鎖定，經海巡人員登船檢查，查獲GOLDEN BRIDG等4種品牌未稅菸品，總計622箱，市價逾2177萬元。記者邵心杰／攝影
獅子山共和國籍翊鑫遊艇出海釣魚，航跡可疑被鎖定，經海巡人員登船檢查，查獲GOLDEN BRIDG等4種品牌未稅菸品，總計622箱，市價逾2177萬元。記者邵心杰／攝影

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