影／毒鴛鴦拒撿衝臨檢站 中和警追3公里逮人

施姓男子昨晚駕車載白姓女友在新北市涉嫌衝撞警方臨檢站，沿途逆向、蛇行，連闖越多個紅燈，還不斷從車內丟出多包毒品，從中和區一路經土城區逃約3公里至板橋區後棄車逃逸，警方調閱沿路監視器畫面，查緝施男和白女，和同車3名友人到案，警詢後今天依毒品及公共危險罪嫌移送法辦。

中和警分局昨晚11時在中和區與土城區交界連城路上設臨檢站，39歲施姓男子駕駛白色汽車涉嫌衝撞警方臨檢站，從中和區連城路往土城區延吉街，一路逃約3公里至板橋區信義路，沿途高速行駛還逆向、蛇行，闖越多個紅燈，並於土城區延吉街等多處，有人從右前座窗口不斷丟出多包裝有白色粉末，疑似毒品的夾鏈袋，土城警方獲報也加入攔截捕行列，但最後仍被該車逃逸無蹤。