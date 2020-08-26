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影／毒鴛鴦拒撿衝臨檢站 中和警追3公里逮人
施姓男子昨晚駕車載白姓女友在新北市涉嫌衝撞警方臨檢站，沿途逆向、蛇行，連闖越多個紅燈，還不斷從車內丟出多包毒品，從中和區一路經土城區逃約3公里至板橋區後棄車逃逸，警方調閱沿路監視器畫面，查緝施男和白女，和同車3名友人到案，警詢後今天依毒品及公共危險罪嫌移送法辦。
中和警分局昨晚11時在中和區與土城區交界連城路上設臨檢站，39歲施姓男子駕駛白色汽車涉嫌衝撞警方臨檢站，從中和區連城路往土城區延吉街，一路逃約3公里至板橋區信義路，沿途高速行駛還逆向、蛇行，闖越多個紅燈，並於土城區延吉街等多處，有人從右前座窗口不斷丟出多包裝有白色粉末，疑似毒品的夾鏈袋，土城警方獲報也加入攔截捕行列，但最後仍被該車逃逸無蹤。
中和警方事後在沿路拾獲毒品咖啡包、安非他命、海洛因及不名粉末的夾鏈袋，經漏夜調閱沿路監視器畫面，今天清晨查獲施男和白姓女友及3名同車友人到案，警詢後今依毒品及公共危險罪嫌，將施男等5人移送新北地檢署偵辦；警方並對施男開出拒檢攔查、危險駕駛、逆向行駛等交通違規罰單，罰金將近20萬元。
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