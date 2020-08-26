影／毒犯剛交保就持槍擄人 南投釣魚自投羅網被逮

南投縣游姓男子有毒品、槍砲入監紀錄，去年中假釋出獄，今年3月間，游鎖定戴姓商人欲恐嚇取財，在南投埔里朝戴車開2槍，但未得逞，刑事局中打獲報後，今年5月間收網，帶回游等4人到案，查獲槍、毒，案經南投地院裁定交保後，游又夥同龍姓男子在台中大雅擄走李姓商人，恐嚇取財100餘萬元，中打掌握游行蹤後，19日趁游在南投仁愛眉溪釣魚時逮人，帶回游、龍，檢方以槍砲、毒品聲押二人獲准。

據查，綽號「阿不拉」、有毒品、槍砲前科的游姓男子（40歲）去年8月才獲得假釋出獄，仍有3年刑期，但游仍重操舊業，擁槍自重，涉嫌提供毒品給他人吸食，今年3月18日持槍欲向戴姓商人恐嚇取財，游開車與戴姓商人在南投埔里市區展開追逐，游朝戴車尾開2槍，幸好戴將車開到埔里警分局前，游才放棄。

刑事局中打第二隊獲報後，在今年5月15日持南投地檢署拘票逮人，帶回游等涉案4人，當時查獲2把改造手槍、少量海洛因，全案依槍砲、毒品罪移送南投地檢署，檢方聲押，法院裁定游以3萬元交保。

游姓男子為籌措生活所需，在交保後兩周後，游又與龍姓男子（36歲）以百萬元債務糾紛為由，持槍擄走西屯區李姓商人，幸好李趁帶游、龍到大雅區某工廠外時，趁機逃逸，也未讓游等人恐嚇取財成功。

游、龍二人在7月底又策劃到彰化縣員林鎮欲「黑吃黑」，但彰化檢警當時正偵辦一起毒品案，意外查獲，游、龍二人當時是使用租賃車，棄車逃逸，車內被查獲改造槍支的一把長槍、四把短槍，還有手銬、束帶、面罩等器具，當時檢警研判，游、龍欲利用毒品交易時，黑吃黑，擄人要錢。

刑事局中打持續監控，19日掌握游、龍二人開車到南投縣仁愛鄉眉溪附近釣魚，專案小組認機不可失，出動台中市霹靂小組在場埋伏，因龍不愛釣魚，不耐在車內久候，欲離開岸邊步行到附近商店買飲料時，直接被埋伏特警抓走。