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影／中秋前貨輪轉交小船接駁方式走私香菸 查獲5億私菸

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

海巡署昨天在台中港查獲市值超過5億元私菸，私梟打算趁中秋節前，航運忙，安檢人力吃緊時，想用貨輪轉交小船接駁方式走私香菸，大賺一筆。

海巡署中部分署依偵防分署鳳山查緝隊情資後，指揮許多單位，昨天下午在台中港18號碼頭查獲獅子山籍「大東輪」，船上有13只40呎貨櫃，藏大批走私未稅香菸，初步估計約1萬1千多箱，約552萬5000包，市價超過5億元，全案將依違反菸酒管理法移送偵辦。

偵防分署鳳山查緝隊接獲情資指出，有私梟企圖趁中秋節前，航運繁忙，安檢人力吃緊時，運用貨輪轉交小船接駁方式走私香菸牟取暴利，昨天下午在台中港18號碼頭查獲，以主機故障名義申報入港檢修的獅子山籍「大東輪」，當場進行開櫃檢查，船上13只貨櫃中查獲大批未稅私菸，是我國歷年查緝最大宗的香菸走私案。

海巡署表示，為避免更多不法私菸流入市面，專案小組將持續追查幕後集團，確保國人健康，目前正調查私菸銷售管道中，呼籲民眾，不要買來路不明香菸，價格太價宜也要注意。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

海巡署在台中港查獲市價超過5億元私菸。記者游振昇／翻攝
海巡署在台中港查獲市價超過5億元私菸。記者游振昇／翻攝
海巡署在台中港查獲市價超過5億元私菸。記者游振昇／翻攝
海巡署在台中港查獲市價超過5億元私菸。記者游振昇／翻攝
海巡署在台中港查獲市價超過5億元私菸。記者游振昇／攝影
海巡署在台中港查獲市價超過5億元私菸。記者游振昇／攝影

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