賣PMMA毒品咖啡包害死3少年命 基檢起訴販毒集團3男

基隆市5、6月間接連有3名少年因施用PMMA（甲氧基甲基安非他命）毒品咖啡包死亡，基隆地檢署追查毒品來源，查獲陳姓、吳姓、劉姓男子組成之販毒集團，8月8日已偵結，毒品危害防制條例起訴。

基隆地區於109年5、6月間，陸續有3名少年因施用二級毒品PMMA毒品咖啡包死亡，基隆地檢署柯麗鈴檢察長於6月23日召開基隆地區緝毒執行小組會議，宣示強力掃盪PMMA毒品，並指示緝毒專組林秋田檢察官組成專案小組，追查毒品來源，在7月7日溯源查獲陳姓、吳姓、劉姓男子為首之販毒集團。

檢警調查，5月23日及6月10日，林姓、周姓及鄧姓少年分別因施用PMMA過量而死亡，檢察官相驗後，隨即由林秋田檢察官指揮基隆市警察局第二分局組成專案小組，追查毒品來源。

檢警查出陳姓、吳姓、劉姓男子共組毒咖啡包販毒集團，由陳出資向綽號A峰（真實姓名待查）購買。再由陳姓男子以每包600元代價，交由吳姓及劉姓男子，再透過林姓、許姓及陳姓少年對外販售給周姓及鄧姓少年，之後林姓少年、周姓少年及鄧姓少年均因施用過量而死亡。承辦檢察官6月20日查獲吳姓及劉姓男子獲准後，再於7月7日循線查獲聲押陳姓男子。

經查，原則每次交付10包，售出後以每包300元交回陳、吳，由吳就售出包數，每包抽取獲利50元其餘則歸陳所有，而出面販售之人則賺取售出價額之差價。

販毒集團5月20日在基隆市暖暖區，將咖啡包以每包30元之代價販賣與林姓少年、許姓少年及陳姓少年各10包，但林姓少年在取回咖啡包後，因服用過量送醫急救不治死亡。

陳、吳知悉後，遂聯絡許姓少年及姓少年，在5月25日凌晨，在基隆市某大樓附近，將剩餘未售出之咖啡啡包交還吳轉交另人保管。基隆地檢察檢察官經警報告前往相驗，並當場扣得毒品咖啡包4包。

劉在6月10日清晨，在基隆市安樂區基金三路一家便利商店，以3500元之代價出售與鄧姓少年咖啡包8包，鄧姓少年及周姓少年2人於當日施用上開咖啡包後，因而服用過量而雙雙暴斃死亡。