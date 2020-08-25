快訊

淘寶台灣遭罰！陸學者：跟風美國遏止陸企 自找麻煩

WHO：全球新冠病例增速趨緩 僅東南亞、地中海東岸加快

聽新聞
test
0:00 / 0:00

警開槍制伏逃犯遭控殺人未遂 檢：符合比例原則不起訴

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

宋男拒絕配合警方攔檢，還加速逃逸，在巷弄橫衝直撞，一路從新莊跑到三重，最後躲進碧華國小停車場，見員警跟上仍不死心，開車衝撞導致陳姓、張姓2名員警受傷。本報資料照片
宋男拒絕配合警方攔檢，還加速逃逸，在巷弄橫衝直撞，一路從新莊跑到三重，最後躲進碧華國小停車場，見員警跟上仍不死心，開車衝撞導致陳姓、張姓2名員警受傷。本報資料照片
宋姓男子涉入一起槍砲案，去年12月在路上被新北警方攔查，但他加速逃逸還作勢衝撞員警，結果被員警開槍回擊，因背部中彈才放棄對峙投降；事後，宋男指控當時追捕他的3名員警不當使用槍械，導致他背部受傷，涉嫌殺人未遂，但新北地檢署調查後，認為員警開槍符合比例原則，全案今天不起訴處分。

據了解，三重越堤道曾傳槍響，警方接獲線報，掌握宋男轎車當時就在現場，因此去年12月31日凌晨在新莊思源路發現其行蹤，才會上前盤查。

宋男拒絕配合警方攔檢，還加速逃逸，在巷弄橫衝直撞，一路從新莊跑到三重，最後躲進碧華國小停車場，見員警跟上仍不死心，開車衝撞導致陳姓、張姓2名員警受傷；警方見宋男衝撞，朝其轎車開了2槍，其中一槍打中其背部，才順利將人制伏，事後也在車上找到4把開山刀和一件防彈衣。

事發後，宋男被依妨害公務、傷害等罪起訴，但他也反控新莊分局王姓、林姓和張姓3名男警殺人未遂；宋男表示，他當時未開車衝撞，但員警仍不當使用槍械，朝他坐車開槍，導致他背部受傷，有殺人未遂和傷害嫌疑。

偵訊時，王男3人堅決否認，供稱是宋男開車衝撞才會開槍制止。受傷的陳姓警員也證稱王男等人是朝後保險桿和輪胎的位置開槍，認為子彈可能是打穿後保險桿進入車內；檢方比對王男3人辯詞與停車場監視器拍到畫面相符，最後未採信宋男指控。

檢方指出，此次事件是因為宋男不配合盤查，又開車衝撞員警，員警才開槍制止，衡量當時情況，開槍尚符合比例原則。縱使員警有開槍導致宋男受傷，其行為也是出於依法壓制宋男反抗所需，無從認定有傷害或殺人的主觀犯意，也無逾越法律授權範疇，加上全案查無其他積極事證，因此認定罪嫌不足不起訴。

殺人 新北

延伸閱讀

黑人遭警開槍掀暴動 威州市長求助中央

男求愛疑被拒朝女開霰彈槍 花防軍人在旁談買賣衰中彈

擺脫腥聞重回演藝圈　謝忻無酬用學生遭控把人當「奴工」

新莊凌晨傳槍響 男子喬事憤開槍逃逸遭警逮

相關新聞

配合法院強制執行 台中兩警員被思覺患者砍傷

台中市太平警分局兩名警員下午2時許配合台中地方法院到振福路一處社區處理強制執行案件時，受到租屋的兩名思覺失調患者攻擊，兩警員在...

警開槍制伏逃犯遭控殺人未遂 檢：符合比例原則不起訴

宋姓男子涉入一起槍砲案，去年12月在路上被新北警方攔查，但他加速逃逸還作勢衝撞員警，結果被員警開槍回擊，因背部中彈才放棄...

進口新鮮椰子未冷藏露餡 男子運毒判刑15年半

羅姓泰籍華僑與葉姓男子涉嫌以進口椰子名義夾帶52塊海洛因磚闖關，去年9月被台北市刑警大隊查獲送辦，新北地院審理時，2人雖...

買不起租不好？社會住宅不是萬靈丹：看台灣的特殊性

2010年8月，因應高房價造成的社經弱勢居住問題，多個民間團體組成「社會住宅推動聯盟」展開倡議，迄今已邁入第十年。一路走來，台灣從對社會住宅完全陌生到如今「八年二十萬戶」的興辦目標，社會住宅運動灘頭堡攻略當屬有成。

影／不明包裹台灣轉寄 綠委質疑涉共諜案陳惟仁

民進黨立委王定宇、林楚茵、趙天麟今天舉行記者會，指出引起美、日等多國高度重視的不明包裹，台灣也有收過，有的國家也查出一些...

【燒腦懸案5】受害者組「復仇者聯盟」報復？台中黑道軍師遭離奇狙殺

綽號「目仔興」台中角頭林振興，被控是張錫銘、薛球綁架集團幕後藏鏡人之一，涉嫌資助及安排擄人勒贖案，被起訴求處死刑；案子審理期間，林振興獲交保，但交保18天就命喪槍下。當年這起槍擊命案眾說紛紜，有人說是報復、有人說是同夥滅口，當年參與辦案的刑警懷疑是被害人組成「復仇者聯盟」幹的，不過案發迄今13年槍手未落網，槍殺原因還只是傳言。

影／台成可疑包裹中繼站？綠營爆料：轉寄帳號屬陳惟仁

世界各國，包括美國、日本、加拿大等地，陸續出現民眾收到不明的包裹，內容物有種子、土壤，甚至是用過的口罩！各國一查發現，包...

辛苦粗活養5子...口角失控「海陸仔」戰技打死同事

桃園溫姓工人靠搭鷹架和女友養育5名小孩，今年3月卻因湯鍋沒洗和湯姓同事起口角，溫不滿湯挑釁、拿酒瓶砸他後腦，就以當兵在海...

影／基隆海洋廣場旭川河口老翁溺水 救起時無呼吸心跳

基隆市今天上午9點多，有路人發現海洋廣場旁的旭川河口，有名男子臉部朝下在河面漂流。消防人員獲報趕往搶救，將年約70歲已無...

只為9萬元債務？1刀刺死20年老友 再自刎

南投縣埔里鎮陳姓男子與劉姓男子是多年老友，卻疑因九萬元債務反目，陳男昨持水果刀闖入劉男住家，朝劉左胸猛刺一刀，穿入心臟；...

人蛇集團藉旅遊旺季偷渡 馬祖緝獲10越南人

馬祖正值旅遊旺季，越南籍人蛇集團21日伺機偷渡，偷渡犯7名，及接應人3名在北竿被攔截緝獲，全案將依違反入出國及移民法等罪...

孫安佐在美非法持槍恐被關 校方：希望給小朋友機會

藝人狄鶯和孫鵬的兒子孫安佐2018年在美國揚言持槍射擊學校遭逮，服刑238日後遣返回台。今士林地檢署偵查終結，認定他涉犯...

熱門新聞

宛如神鬼交鋒情節 騙扁少年黃琪詐1億多元遭訴

覬覦同事女友美色 男子拿業績威脅企圖潛規則

北市少年隊5官警為專案分數造假 最高騙到200分

北市信義區防火巷驚見男屍 失蹤4天住戶聞臭報案

12歲男孩吃下百元紅單呆坐家中 網友卻大讚：警察做好事

矯正署女高官花1900萬供養法師 負債竟向錢莊詐貸百萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。