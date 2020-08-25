警開槍制伏逃犯遭控殺人未遂 檢：符合比例原則不起訴

宋男拒絕配合警方攔檢，還加速逃逸，在巷弄橫衝直撞，一路從新莊跑到三重，最後躲進碧華國小停車場，見員警跟上仍不死心，開車衝撞導致陳姓、張姓2名員警受傷。本報資料照片 宋姓男子涉入一起槍砲案，去年12月在路上被新北警方攔查，但他加速逃逸還作勢衝撞員警，結果被員警開槍回擊，因背部中彈才放棄對峙投降；事後，宋男指控當時追捕他的3名員警不當使用槍械，導致他背部受傷，涉嫌殺人未遂，但新北地檢署調查後，認為員警開槍符合比例原則，全案今天不起訴處分。

據了解，三重越堤道曾傳槍響，警方接獲線報，掌握宋男轎車當時就在現場，因此去年12月31日凌晨在新莊思源路發現其行蹤，才會上前盤查。

宋男拒絕配合警方攔檢，還加速逃逸，在巷弄橫衝直撞，一路從新莊跑到三重，最後躲進碧華國小停車場，見員警跟上仍不死心，開車衝撞導致陳姓、張姓2名員警受傷；警方見宋男衝撞，朝其轎車開了2槍，其中一槍打中其背部，才順利將人制伏，事後也在車上找到4把開山刀和一件防彈衣。

事發後，宋男被依妨害公務、傷害等罪起訴，但他也反控新莊分局王姓、林姓和張姓3名男警殺人未遂；宋男表示，他當時未開車衝撞，但員警仍不當使用槍械，朝他坐車開槍，導致他背部受傷，有殺人未遂和傷害嫌疑。

偵訊時，王男3人堅決否認，供稱是宋男開車衝撞才會開槍制止。受傷的陳姓警員也證稱王男等人是朝後保險桿和輪胎的位置開槍，認為子彈可能是打穿後保險桿進入車內；檢方比對王男3人辯詞與停車場監視器拍到畫面相符，最後未採信宋男指控。

檢方指出，此次事件是因為宋男不配合盤查，又開車衝撞員警，員警才開槍制止，衡量當時情況，開槍尚符合比例原則。縱使員警有開槍導致宋男受傷，其行為也是出於依法壓制宋男反抗所需，無從認定有傷害或殺人的主觀犯意，也無逾越法律授權範疇，加上全案查無其他積極事證，因此認定罪嫌不足不起訴。