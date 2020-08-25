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進口新鮮椰子未冷藏露餡 男子運毒判刑15年半

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

羅姓泰籍華僑與葉姓男子涉嫌以進口椰子名義夾帶52塊海洛因磚闖關，去年9月被台北市刑警大隊查獲送辦，新北地院審理時，2人雖否認犯案，辯稱不知貨櫃有毒品，但說法未被採信，今天被依運輸一級毒品罪分判15年6月和6月徒刑。

檢警調查，羅姓華僑去年8月前往泰國與當地運毒集團碰面，商議利用進口椰子的機會，將毒品及違禁品運來台灣，談成後，再由葉男處理報關相關事宜；台北市刑大接獲消息，去年9月會同海關人員開櫃查驗，發現其中2箱包裝明顯不同，拆封後，取出海洛因磚52塊，市值逾億元。

審理時，羅、葉2人均否認犯行，辯稱自己只是幫忙朋友進口椰子和報關，不知道貨櫃藏有毒品，但說法未被採信。

法院調查，本案貨櫃起岸價格為31萬餘元，稅費合計40萬餘元，羅姓華僑竟不需支付任何費用就能取得其中500箱椰子，其餘商品還能分得每顆2元的利潤，報酬明顯不成比例。而葉男在報關時自稱「陳先生」，刻意掩飾真實身分，也有違常情。

另外，本案貨櫃商品是新鮮椰子，進口後應存放在冷藏倉庫存，但卸貨地點既非倉庫，也無冷藏設備，2人卻未關心，甚至報關行人員擔憂椰子腐敗而提出質疑，羅男還回答「拆櫃分掉」，顯見其明白該貨櫃真正有價值的東西另有他物，因此認定2人有運送毒品的不確定故意。

羅姓泰籍華僑以進口椰子名義夾帶海洛因磚闖關，雖被逮後辯稱不知情，但因為商品未冷藏露餡，今天被新北地院依運輸一級毒品罪判刑。示意圖／Ingimage
羅姓泰籍華僑以進口椰子名義夾帶海洛因磚闖關，雖被逮後辯稱不知情，但因為商品未冷藏露餡，今天被新北地院依運輸一級毒品罪判刑。示意圖／Ingimage

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