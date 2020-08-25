辛苦粗活養5子...口角失控「海陸仔」戰技打死同事
桃園溫姓工人靠搭鷹架和女友養育5名小孩，今年3月卻因湯鍋沒洗和湯姓同事起口角，溫不滿湯挑釁、拿酒瓶砸他後腦，就以當兵在海軍陸戰隊學到的「戰技」反制，將湯重摔、痛毆致死，事後雖和湯家屬和解卻賠不出半毛錢，法院審理後依傷害致死判溫7年，可上訴。
檢警調查，溫男（29歲）和湯及3名同事均為搭設鷹架臨時工，一起同住在龜山一處鐵皮屋宿舍內，今年3月8日晚上9點多，湯酒後發現溫把吃稀飯剩下的湯鍋丟在水槽沒洗，就找他理論卻起口角，溫不滿徒手把湯摔倒，害他撞破一旁塑膠水桶。
直到深夜11點多，湯火氣未消拿酒瓶朝溫的頭砸下去，溫也情緒失控利用他當兵在海軍陸戰隊學到的戰技，將湯重摔、連續毆打，還坐在他身上壓制，對方不斷求饒才罷手；未料隔天一早湯開始頭暈、嘔吐，緊急送醫因腹部挫傷、腸繫膜撕裂傷併腹腔出血導致休克死亡。
檢方訊時，溫坦承動手但辯稱沒有要殺害湯的意思，也對自己下手過重感到很懊悔，在場工人則說，一早湯出現身體不適，溫還有施以救援並請求協助，檢方認定溫無殺人犯意，偵結依傷害致死罪嫌起訴他。
審理時溫的辯護人表示，溫遭湯以酒瓶偷襲後腦，傷勢嚇人，溫只是在對方一在挑釁下反擊，應是自我防衛過當，並請院方考量溫經濟不佳，和女友得共同撫養5名小孩，已和被害家屬和解但因目前疫情工作不治，才尚未支付和解金，請求依刑法59條減刑。
但法院根據現場證人、溫供述等，認定當時衝突不構成正當防衛，另溫6月底承諾會賠3萬元，但7月就改口稱「目前完全沒有錢」，被害家屬也說，調解成立後也只有拿到1張紙而已，認定不符減刑要件。
法院指出，溫男先將湯摔倒再發生扭打，連續痛毆對方頭、身體各處，溫主觀上雖未預見致人於死結果，但以他成年人智識客觀上可預見連續攻擊人體腔可能致死，可見溫的行為和造成湯死亡結果，具有相當因果關係。
法院審酌，溫因湯酒後挑釁發生口角，卻不思以理性處理紛爭，並在扭打過程中造成對方重傷死亡，考量他和女友得共同撫養5名小孩、犯後坦承，已和被害家屬和解但仍未賠償等，依傷害致死罪判處溫有期徒刑7年。
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