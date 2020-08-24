快訊

獨／被嫌太胖不會演戲 女星被酸潛規則絕緣體

從「汽車之國」到「步行城市」：英美專家給台灣的啟示

北市少年隊5官警為專案分數造假 最高騙到200分

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

台北市警局少年隊傳官警為求專案績效分數，涉嫌竄改少年毒品案件筆錄，並成功用假資料騙過刑事局，事後聽聞督察室著手調查，又潛進檔案室銷毀；新北地檢署偵辦此案，認定徐姓、施姓、溫姓、洪姓和杜姓5名官警涉嫌偽造文書和妨害公務，但考量其犯後都自白犯行，又無前科紀錄，最後均予以緩起訴處分。

處分書指出，徐男原本是少年隊偵查組警務員，施男是少年隊的小隊長，溫、洪2人則是偵查佐。4人為了拿到刑事局「警察機關加強掃蕩毒品工作計畫」的「行政先行、校園反饋」專案加分，分別在2017年5月到11月間，以浮貼方式，竄改其他同事處理的少年毒品案件時間地點，偽裝成新的案件呈報，以此方式拿到80到200不等的專案分數。

另外，徐、溫2人前年6月聽聞警局督察室再調查專案造假情事，擔心事跡敗露，於是找曾在檔案室工作的杜姓偵查佐幫忙。3人前年7月2日晚間趁其他同事都下班的機會，偷偷潛入檔案室，將記載不實的卷宗資料撕毀，換回原本正確的內容。

偵訊時，徐男等人均自白犯行，事後也被警局懲處和調整職務；檢方調查後，認定徐、溫、施、洪4人涉犯變造公文書罪，而徐、溫、杜3人另涉損壞公務員職務上掌管文書罪，但考量5人自白犯行又無前科紀錄，因此予以緩起訴處分。

檢方雖考量徐男5人犯後態度良好予以緩起訴，但也命徐男須支付公庫25萬元緩起訴處分金，其餘4人同樣必須繳納，金額分別是溫男18萬元、施男12萬元、洪男10萬元和杜男6萬元。此外，5人另須接受3小時的法治教育。

毒品

延伸閱讀

都更容獎新制加速審議 北市松山都更案打造21層高大樓

武漢弘芯半導體傳出危機 資金鏈隨時斷裂

身障者不怕搭不到復康巴士 北市結合通用計程車增運能

影／桃園警匪街頭追逐抓毒品通 網友PO文險象環生

相關新聞

孫安佐涉非法製造手槍遭訴 檢：美國服刑238日不得折抵

20歲孫安佐，2018年在美國因非法持有彈藥罪，經聯邦法院判決有罪，服刑238日後返台。士林地檢署今日對於孫安佐在美國寄...

北市少年隊5官警為專案分數造假 最高騙到200分

台北市警局少年隊傳官警為求專案績效分數，涉嫌竄改少年毒品案件筆錄，並成功用假資料騙過刑事局，事後聽聞督察室著手調查，又潛...

大白天拍警匪動作片？ 警澄清：抓到殺人通緝犯

北市內湖警分局8月24日中午在內湖新明路一棟大樓外，壓制一名男子，網友拍照上傳臉書指出「大白天就拍警匪動作片」。潭美派出...

影／台美聯手查獲瀕危走私黃花膠 FBI幹員現身記者會致謝

美國聯邦調查局與我國刑事局、海關合作，聯手在台灣查獲墨西哥加利福尼亞灣北區特有「加利福尼亞灣石首魚」乾魚鰾！美國聯邦調查...

32歲壯男抱走幼犬被毆不治 6人嗆「用命來賠」得坐牢

高雄林園區32歲龔姓男子體型壯碩，去年3月疑抱走友人蔡文志的幼犬，遭追討仍未歸還，反而隻身去挑釁，結果蔡找來3男及3少年...

孫安佐美國上網買零件組手槍 檢方今偵結依法起訴

孫安佐2018年在美國揚言持槍射擊學校遭逮，並遭從寄宿家庭中搜到槍枝零件和1600多發子彈，孫遭恐怖威脅罪、外國人非法持...

回響／徐國勇：嚴管喵喵毒原料流向

國內新興毒品問題嚴重，尤其「喵喵」毒咖啡包成年輕人施用主流，聯合報昨天專題報導以卡西酮為原料的新興毒品「喵喵」，氾濫程度...

涉私刑押人 左營茶行搜毒逮通緝犯

四十八歲黃姓男子九年前與人涉及討債槍擊，被判五年四月徒刑定讞，他未服刑遭通緝；高雄警方偵辦七月卅一日左營當街私刑押人案，...

老顧老 照顧者心理健康也要顧

長照悲歌不斷，台大健康政策與管理研究所兼任副教授張玨說，長期臥床者及協助照顧者的心理壓力非一般人能理解，年長者心理健康促...

長照悲歌 翁灌妻酸再自飲了斷

嘉義市范姓老翁疑不忍張姓妻子長期臥床受苦，前晚到妻子住的長照機構，拿疑似硫酸液體灌妻，並以床單悶住口鼻，被照護員發現制止...

義大利籍男涉持剪刀搶超商 遭警逮送辦

新北市土城區某超商21日晚間發生遭人持剪刀行搶案，經警方偵辦於今天逮獲涉案的義大利籍男子，詢後依強盜未遂罪嫌送辦

影／左營私刑押人案 警讓這茶行歇業再逮槍砲通緝男

高雄左營區今年7月31日驚傳街頭鬥毆押人，警方追緝過程中，另獲線報掌握8年前涉槍擊案、綽號「細漢璋」黃姓男子的下落...

熱門新聞

孫安佐美國上網買零件組手槍 檢方今偵結依法起訴

孫安佐涉非法製造手槍遭訴 檢：美國服刑238日不得折抵

獨／國軍投入屏科大研究生搜救 軍車翻覆80米山谷

竊車集團最愛這3款車 警方：保管愛車不要省過頭

國道壓線1秒被罰行駛路肩 法官撤單：勿擴大解釋

25歲清秀女到高美濕地疑欲輕生 警消救人兼安慰讓她破涕笑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。