北市少年隊5官警為專案分數造假 最高騙到200分

台北市警局少年隊傳官警為求專案績效分數，涉嫌竄改少年毒品案件筆錄，並成功用假資料騙過刑事局，事後聽聞督察室著手調查，又潛進檔案室銷毀；新北地檢署偵辦此案，認定徐姓、施姓、溫姓、洪姓和杜姓5名官警涉嫌偽造文書和妨害公務，但考量其犯後都自白犯行，又無前科紀錄，最後均予以緩起訴處分。

處分書指出，徐男原本是少年隊偵查組警務員，施男是少年隊的小隊長，溫、洪2人則是偵查佐。4人為了拿到刑事局「警察機關加強掃蕩毒品工作計畫」的「行政先行、校園反饋」專案加分，分別在2017年5月到11月間，以浮貼方式，竄改其他同事處理的少年毒品案件時間地點，偽裝成新的案件呈報，以此方式拿到80到200不等的專案分數。

另外，徐、溫2人前年6月聽聞警局督察室再調查專案造假情事，擔心事跡敗露，於是找曾在檔案室工作的杜姓偵查佐幫忙。3人前年7月2日晚間趁其他同事都下班的機會，偷偷潛入檔案室，將記載不實的卷宗資料撕毀，換回原本正確的內容。

偵訊時，徐男等人均自白犯行，事後也被警局懲處和調整職務；檢方調查後，認定徐、溫、施、洪4人涉犯變造公文書罪，而徐、溫、杜3人另涉損壞公務員職務上掌管文書罪，但考量5人自白犯行又無前科紀錄，因此予以緩起訴處分。

檢方雖考量徐男5人犯後態度良好予以緩起訴，但也命徐男須支付公庫25萬元緩起訴處分金，其餘4人同樣必須繳納，金額分別是溫男18萬元、施男12萬元、洪男10萬元和杜男6萬元。此外，5人另須接受3小時的法治教育。