人蛇集團藉旅遊旺季偷渡 馬祖緝獲10越南人

馬祖正值旅遊旺季，越南籍人蛇集團21日伺機偷渡，偷渡犯7名，及接應人3名在北竿被攔截緝獲，全案將依違反入出國及移民法等罪嫌，移送福建連江地檢署偵辦。海巡隊示意圖／馬祖海巡隊提供

馬祖正值旅遊旺季，越南籍人蛇集團21日伺機偷渡，偷渡犯7名，及接應人3名在北竿被攔截緝獲，全案將依違反入出國及移民法等罪嫌，移送福建連江地檢署偵辦。

海巡署接獲偵防分署雲林查緝隊情資，近日將有越南籍人士趁馬祖地區旅遊旺季，計畫偷渡上岸伺機赴台。由第十海巡隊、第十岸巡隊及連江查緝隊成立專案小組，守株待兔監控越南籍人士，21日展開北竿機場及藏匿處搜捕行動，成功緝獲越南人士偷渡犯7名及接應人3名，送往南竿福澳港進行檢疫措施。

海巡署偵防分署連江查緝隊今天受訪表示，越南人蛇集團以約7000美元酬勞，在越南招募偷渡者，將人送到大陸沿海，再伺機偷渡到船程約20分鐘的馬祖，並有台灣前來接應的同夥，去年也查獲雷同案件，全案將依違反「入出國及移民法」等罪嫌移送福建連江地檢署偵辦。

海巡署表示，防止新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情擴散，已對國、海境實施邊境嚴防，不法人蛇集團為牟取暴利，利用旅遊旺季人潮眾多掩護越南籍人士非法偷渡行為，已涉嫌危害國家安全、破壞社會秩序及防疫破口。

為嚴防疫情，查緝人員落實防疫措施，並由連江縣衛生福利局及縣立醫院人員實施檢疫工作。本案依傳染病防治法針對犯嫌實施14天隔離後，依違反「入出國及移民法」等罪嫌移送福建連江地檢署偵辦。