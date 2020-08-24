高院秀「瘋狂殺人」鑑定 反駁法務部撇法醫所精神鑑定

梁姓男子吸毒後拿開山刀弒母，將她的頭顱從12樓住處往下扔，台灣高等法院20日依法醫研究所、台大醫院鑑定報告，將梁從無期徒刑改判無罪。判決出爐後引發爭議，法務部官員21日稱法醫所未進行精神鑑定，澄清法醫所專責死因、毒物化學及DNA鑑定，不包括精神鑑定，但高院今出示一審相關資料，指法醫所稱梁是「瘋狂殺人」。

高院今表示，法醫研究所在2018年11月21日出具解剖報告書、鑑定報告書，記載死亡經過研判及鑑定結果，在桃園地院審理時，法院鑑定報告請法醫研究所補充說明，法醫研究所回稱「本案之行凶型態較屬服用大量甲基安非他命致甲基安非他命中毒精神喪失、瘋狂殺人之結果，若凶嫌在精神喪失狀態下，較無可能更換兇器或清潔凶器上之凶跡之行為模式」。

高院表示，合議庭依卷內證據，認定梁姓男子在案發前一日及當日案發前，已有自言自語、幻象、與現實析離的狀況，案發時他在住家語無倫次地咆哮、叫駡、踹門，在警員到場破門前的對峙1個半小時期間，仍處語無倫次、行為混亂情狀，遭逮捕及至警局也處亢奮無法對話情形，入看守所初期仍眼神渙散，無法陳述記憶案發經過。

因梁進看守所1週，症狀就逐漸消失，高院認定他在案發時處於甲基安非他命、卡西酮類物質急性中毒引起的精神病症，並表示這和法務部法醫研究所、台大醫院精神鑑定結果相同。

只是高院說法一出爐，法務部即「澄清」，表示法醫所當初是受桃園地檢署委託，鑑定被害人死因以及梁的尿液、毛髮毒物，只出具相關解剖、鑑定報告（含毒物化學鑑定書），從未對進行精神鑑定。

高院今表示，合議庭審理時，認為法醫研究的鑑定報告有「較屬服用大量甲基安非他命致甲基安非他命中毒精神喪失」、「瘋狂殺人」等文字，與桃園療養院鑑定結果歧異，因此委託台大醫院說明「被告於行為之精神狀況」，有無因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辦識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力？或辨識能力有顯著降低之情形？

台大醫院在鑑定總結中記載「若貴院心證認其殺人動機全然受其精神病症之影響，而未受其人格障礙、當時與被害人之互動情形（如與母親是否有爭執）等之影響，梁員為殺人行為時，其辨識行為違法之能力至少已達顯著減低之程度，而其殺人行為若在卡西酮類物質作用最強之期間，該能力甚且可能已達欠缺之程度。」

高院判決引發輿論批評，質疑「為何吸毒有罪、殺人有罪，結果吸毒殺人無罪？」，高院也說明梁施用毒品部分，經觀察勒戒後，檢察官為不起訴處分，不屬於審判範圍。至於梁殺母一事，合議庭認定他行為時欠缺辨識行為能力，即是屬於無責任能力，依法應判決無罪。