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孫安佐涉非法製造手槍遭訴 檢：美國服刑238日不得折抵

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

20歲孫安佐，2018年在美國因非法持有彈藥罪，經聯邦法院判決有罪，服刑238日後返台。士林地檢署今日對於孫安佐在美國寄宿家庭搜出制式手槍零件，認為涉犯製造手槍未遂罪，且與非法持有彈藥罪罪名不同，若法院判決後，已服刑的近８月，不得折抵。

士檢指出，孫安佐服刑的238日屬於非法持有彈藥罪，與今日檢察官起訴的「未經許可製造手槍未遂罪」不同，屆時若經士林地院判刑，因犯罪事實不同、法條不同，不得折抵在美國已服刑的238日。

檢察官認為，孫安佐在美國上網購買槍枝零件，「組合」槍枝為制式槍枝，且具有殺傷力，涉犯未經許可製造手槍未遂罪，依法提起公訴。此條法為最輕本刑有期徒刑7年以上，未遂減刑刑期砍半，若遭判刑，至少判處3年6月起跳。

孫安佐2018年在美國賓州就讀高中，因稱要射擊學校遭逮，寄宿家庭裡搜出手槍零件和大批子彈，經州法院（賓州德拉瓦郡中級法院）判決恐怖威脅罪有罪，聯邦法院（賓州東區美國地方法院）則依涉持非移民簽證之外國人非法持有彈藥罪判決有罪，服刑238日後遣返回台，終生不得入境美國，目前遭限制住居。

孫安佐今年6月高中畢業開心拿到畢業證書。 圖／擷自孫安佐IG
孫安佐今年6月高中畢業開心拿到畢業證書。 圖／擷自孫安佐IG

孫安佐 槍枝 檢察官

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