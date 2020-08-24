大白天拍警匪動作片？ 警澄清：抓到殺人通緝犯

北市內湖警分局8月24日中午在內湖新明路一棟大樓外，壓制一名男子，網友拍照上傳臉書指出「大白天就拍警匪動作片」。潭美派出所指出，今天同仁外出埋伏，逮補逃亡8個月的張姓通緝犯，全案依殺人案件移送北檢偵辦。

潭美派出所表示，日前接獲線報，有殺人通緝犯出沒轄區，警員今天在新明路一處大樓外埋伏，約中午12時許，見張姓通緝犯出現，穿著便衣的警察快步上前追捕，當街壓制張男，並聯繫支援警力到場，全案依殺人罪送辦。

警方追捕通緝犯過程，經網友拍照上傳臉書社團「重機車友各區路況、天氣回報中心」，並發文指出「大白天就拍警匪動作片，槍都拿出來了，感謝警察維持治安」。