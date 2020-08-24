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大白天拍警匪動作片？ 警澄清：抓到殺人通緝犯

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

北市內湖警分局8月24日中午在內湖新明路一棟大樓外，壓制一名男子，網友拍照上傳臉書指出「大白天就拍警匪動作片」。潭美派出所指出，今天同仁外出埋伏，逮補逃亡8個月的張姓通緝犯，全案依殺人案件移送北檢偵辦。

潭美派出所表示，日前接獲線報，有殺人通緝犯出沒轄區，警員今天在新明路一處大樓外埋伏，約中午12時許，見張姓通緝犯出現，穿著便衣的警察快步上前追捕，當街壓制張男，並聯繫支援警力到場，全案依殺人罪送辦。

警方追捕通緝犯過程，經網友拍照上傳臉書社團「重機車友各區路況、天氣回報中心」，並發文指出「大白天就拍警匪動作片，槍都拿出來了，感謝警察維持治安」。

內湖分局澄清，臉書社團畫面並非拍攝動作片，是真的逮捕殺人通緝犯。警方指出，張姓通緝犯在2014年3月5日，在北市中山區犯下殺人案件，2014年12月29日經法院判處14年徒刑確定，去年1月3日遭北檢發布通緝，警員長期佈線鎖定行蹤，今日中午逮捕逃亡8個月的張姓通緝犯。

警方當街逮捕殺人通緝犯。圖／翻攝臉書
警方當街逮捕殺人通緝犯。圖／翻攝臉書
警方當街逮捕殺人通緝犯。記者蕭雅娟／翻攝
警方當街逮捕殺人通緝犯。記者蕭雅娟／翻攝
警方拿出槍枝，當街逮捕殺人通緝犯。記者蕭雅娟／翻攝
警方拿出槍枝，當街逮捕殺人通緝犯。記者蕭雅娟／翻攝

通緝 殺人 警察

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