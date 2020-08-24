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影／台美聯手查獲瀕危走私黃花膠 FBI幹員現身記者會致謝

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

美國聯邦調查局與我國刑事局、海關合作，聯手在台灣查獲墨西哥加利福尼亞灣北區特有「加利福尼亞灣石首魚」乾魚鰾！美國聯邦調查局今年7月底通報刑事局，有不法分子私下收購「加利福尼亞灣石首魚」乾魚鰾，利用空運快遞國際包裹，由墨西哥、美國送達轉運站台灣，再打算以船運三小通方式，接駁至大陸廣州，以規避檢查、謀取暴利，台美國際合作，成功查獲並阻斷此一走私管道。

據了解，過去這類石首魚的走私途徑，是在墨西哥加利福尼亞灣捕獲後送到美國，再由美國直接寄送到大陸；不過近幾年來，大陸與美國因為貿易戰及新冠肺炎等諸多因素關係惡化，因此兩國往來運送貨物查驗嚴格，因此從去年開始就更改走私途徑，多了台灣作為中轉地，由美國運到台灣，再由金門走私到廈門，再陸運到廣東。

「加利福尼亞灣石首魚」又名「加州犬型黃花魚」、「麥氏托頭石首魚」，雖然成魚最大可以長到兩公尺長、一百公斤重，但石首魚生長緩慢，5年才會達性成熟能夠繁衍下一代；由於商業化捕捉，導致群落數量銳減，因此被列入「瀕危野生動植物種國際貿易公約」的高度瀕危物種，台灣海洋委員會海洋保育署也公告為瀕臨絕種野生動物。

石首魚的魚鰾曬乾後，俗稱「黃花膠」，其獨特之處在於魚鰾前端有辮子，是高價商品，價格堪比毒品。根據美方報告，2019年5月大陸海關查扣565枚「黃花膠」、重達167公斤，售價可達美金765萬元。

刑事局獲報後，會同財政部關務署台北關多次在邊境攔阻，7月底先共查扣143枚「加利福尼亞灣石首魚」乾魚鰾，又在新北地檢署指揮下，這個月中旬，警方兵分多路在新北市板橋、新莊、永和等地區查獲姚姓犯嫌到案，並查扣成功闖關的18枚漏網之魚，共計查扣161枚、重逾19公斤的「黃花膠」。

經台美兩地實驗室進行檢驗，確為瀕臨絕種的「加利福尼亞灣石首魚」魚鰾，若依2019年5月售價估算，可達美金90萬元，這次被查獲的「黃花膠」，若以當前市價1公斤142萬元計算，價格業在2千6百萬元以上。

被逮的姚姓男子（30歲）從事物流及報關工作，就與大陸的金主與商人有物流生意往來，現在被逮後，警方將進一步與國際合作，清查整個走私體系。

美國聯邦調查局FBI駐台灣辦公室人員尼可拉斯賈西亞，今天出席刑事局破案記者會，他表示非常感謝台灣的協助，也代表美國漁業保護單位向台灣致上謝意。

警方指出，利字當頭下，全球很多野生動物瀕臨絕種，因坊間盛傳「加利福尼亞灣石首魚」極富營養和藥用價值，具有壯陽、抗衰、防癌等神奇效果而在墨西哥遭非法捕撈、走私，近年來更在大陸廣東、香港多次遭查獲。

刑事局呼籲，民眾不要聽信坊間偏方，食用來源不明商品應審慎評估，除了延誤本身病情，更危害野生動物生長，尤其原產地不明、缺乏輸入許可或檢疫證明，更是有礙自身健康，若進一步謀求暴利淪為共犯而觸法，更得不償失。

台美合作破獲走私黃花膠。記者廖炳棋／攝影
台美合作破獲走私黃花膠。記者廖炳棋／攝影
台美合作破獲走私黃花膠。記者廖炳棋/攝影
台美合作破獲走私黃花膠。記者廖炳棋/攝影
台美合作破獲走私黃花膠。記者廖炳棋/攝影
台美合作破獲走私黃花膠。記者廖炳棋/攝影

走私 墨西哥

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