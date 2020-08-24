32歲壯男抱走幼犬被毆不治 6人嗆「用命來賠」得坐牢

高雄林園區32歲龔姓男子體型壯碩，去年3月疑抱走友人蔡文志的幼犬，遭追討仍未歸還，反而隻身去挑釁，結果蔡找來3男及3少年，持鐮刀、威士忌空酒瓶等圍攻，龔送醫搶救1個月宣告不治。高雄地院認定，龔本身患肝硬化，否則應可痊癒出院，依殺人未遂罪判蔡文志14年徒刑，動手的3男子判8年至13年不等，可上訴。

據了解，當時蔡文志（44歲）飼養的土狗疑生了多隻幼犬，送養後僅留1隻飼養，龔姓男子見了便抱走該幼犬，引發衝突。

判決指出，蔡文志2019年3月10日上午，不滿龔姓男子擅自抱走飼養的幼犬，追討後龔又聲稱遺失，當天中午龔傳訊息稱「唉呀，我追不到！」說詞，蔡回覆語音訊息怒嗆「沒要緊，你繼續給我置遐裝空裝傻，齁，是誰叫你給恁爸抓狗？！」「你尚好是用你這條命來賠這隻狗仔！」

龔姓男子也不甘示弱，當天連續4次前往蔡姓男子的鴿舍工寮，接獲蔡姓男子的語音訊息嗆聲，中午12點13分再度騎機車前往工寮，在場少年見狀通知蔡，原只想將龔趕走，但龔卻嗆「出來打架！有種拿槍把我打死，我是英雄沒在怕的啦！」於是蔡姓男子號召李景仁、蔣政佑、楊昆霖，以及3名少年。

龔姓男子見對方人多勢眾仍不願離去，蔡文志便在電話中下達毆打指示，李景仁便當場喊「打！」在場人士隨手拿取工寮內的木棍、鐮刀、威士忌空酒瓶，一湧而上猛打、揮砍，持續圍攻至少4 、5分鐘，直到龔的頭、身體及四肢重創而不堪倒地，才報案將他送小港醫院搶救。

龔姓男子頭部外傷併顱內出血、顱骨及顏面骨折、右臂及膝等處挫傷且皮膚組織壞死，加上他原本罹有肝硬化、貧血等疾病，持續住院期間併發感染，同年4月10日宣告不治。

案發當天龔姓男子向警方表示「自殘」受傷，直到情況惡化不樂觀，龔才向母親吐露遭「阿志」等人毆打重傷，龔母於3月24日向警方報案提告，警調閱監視器陸續追捕蔡文志等6人到案。

蔡文志辯稱未指示要攻擊龔姓男子，傳送的訊息也是「打嘴砲」，就算屬共犯應僅成立傷害罪或傷害致死罪；其他共犯辯只是助陣，無意殺人，或當時根本沒動手。

合議庭勘驗手機內相關對話紀錄、監視器影像等，認定蔡文志等人可預見多人鬥毆時，會相互感染、助勢，使攻擊力道加乘，且混亂場面也難掌控現場，極易失控而使被害人生命危險，有殺人犯意。