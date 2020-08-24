快訊

三大族群限定 60萬份600元紙本藝fun券31日起登記抽籤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

32歲壯男抱走幼犬被毆不治 6人嗆「用命來賠」得坐牢

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄林園區32歲龔姓男子體型壯碩，去年3月疑抱走友人蔡文志的幼犬，遭追討仍未歸還，反而隻身去挑釁，結果蔡找來3男及3少年，持鐮刀、威士忌空酒瓶等圍攻，龔送醫搶救1個月宣告不治。高雄地院認定，龔本身患肝硬化，否則應可痊癒出院，依殺人未遂罪判蔡文志14年徒刑，動手的3男子判8年至13年不等，可上訴。

據了解，當時蔡文志（44歲）飼養的土狗疑生了多隻幼犬，送養後僅留1隻飼養，龔姓男子見了便抱走該幼犬，引發衝突。

判決指出，蔡文志2019年3月10日上午，不滿龔姓男子擅自抱走飼養的幼犬，追討後龔又聲稱遺失，當天中午龔傳訊息稱「唉呀，我追不到！」說詞，蔡回覆語音訊息怒嗆「沒要緊，你繼續給我置遐裝空裝傻，齁，是誰叫你給恁爸抓狗？！」「你尚好是用你這條命來賠這隻狗仔！」

龔姓男子也不甘示弱，當天連續4次前往蔡姓男子的鴿舍工寮，接獲蔡姓男子的語音訊息嗆聲，中午12點13分再度騎機車前往工寮，在場少年見狀通知蔡，原只想將龔趕走，但龔卻嗆「出來打架！有種拿槍把我打死，我是英雄沒在怕的啦！」於是蔡姓男子號召李景仁、蔣政佑、楊昆霖，以及3名少年。

龔姓男子見對方人多勢眾仍不願離去，蔡文志便在電話中下達毆打指示，李景仁便當場喊「打！」在場人士隨手拿取工寮內的木棍、鐮刀、威士忌空酒瓶，一湧而上猛打、揮砍，持續圍攻至少4 、5分鐘，直到龔的頭、身體及四肢重創而不堪倒地，才報案將他送小港醫院搶救。

龔姓男子頭部外傷併顱內出血、顱骨及顏面骨折、右臂及膝等處挫傷且皮膚組織壞死，加上他原本罹有肝硬化、貧血等疾病，持續住院期間併發感染，同年4月10日宣告不治。

案發當天龔姓男子向警方表示「自殘」受傷，直到情況惡化不樂觀，龔才向母親吐露遭「阿志」等人毆打重傷，龔母於3月24日向警方報案提告，警調閱監視器陸續追捕蔡文志等6人到案。

蔡文志辯稱未指示要攻擊龔姓男子，傳送的訊息也是「打嘴砲」，就算屬共犯應僅成立傷害罪或傷害致死罪；其他共犯辯只是助陣，無意殺人，或當時根本沒動手。

合議庭勘驗手機內相關對話紀錄、監視器影像等，認定蔡文志等人可預見多人鬥毆時，會相互感染、助勢，使攻擊力道加乘，且混亂場面也難掌控現場，極易失控而使被害人生命危險，有殺人犯意。

不過經醫院鑑定，龔姓男子除了被毆打傷重，本身患肝硬化等疾病，導致無法正常用藥救治，而感染引發敗血性休克、多重器官衰竭死亡，否則應可痊癒出院，死因同時包括遭人毆打、肝硬化疾病，依殺人未遂罪判蔡文志14年徒刑，李景仁13年、蔣政佑11年、楊昆霖8年；3名少年則送少家法院審理。

高雄龔姓男子疑抱走幼犬不還，在林園區的鴿舍工寮遭6人毆打成重傷。記者林伯驊／翻攝
高雄龔姓男子疑抱走幼犬不還，在林園區的鴿舍工寮遭6人毆打成重傷。記者林伯驊／翻攝
龔姓男子遭毆打重傷後，住院期間向母親吐露實情，龔母向警方報案，警陸續追緝嫌犯到案後，帶回案發現場勘驗。記者林伯驊／翻攝
龔姓男子遭毆打重傷後，住院期間向母親吐露實情，龔母向警方報案，警陸續追緝嫌犯到案後，帶回案發現場勘驗。記者林伯驊／翻攝

幼犬 殺人 肝硬化

延伸閱讀

性侵女兒長達7年 星狼父遭判坐牢28年鞭刑24下

威士忌的煉金術 小女巫蒸餾器

紫色的甜蜜 3款石楠花蜜香威士忌

陸男拍片虐狗 燒100度滾水燙幼犬引公憤

相關新聞

孫安佐美國上網買零件組手槍 檢方今偵結依法起訴

孫安佐2018年在美國揚言持槍射擊學校遭逮，並遭從寄宿家庭中搜到槍枝零件和1600多發子彈，孫遭恐怖威脅罪、外國人非法持...

大白天拍警匪動作片？ 警澄清：抓到殺人通緝犯

北市內湖警分局8月24日中午在內湖新明路一棟大樓外，壓制一名男子，網友拍照上傳臉書指出「大白天就拍警匪動作片」。潭美派出...

影／台美聯手查獲瀕危走私黃花膠 FBI幹員現身記者會致謝

美國聯邦調查局與我國刑事局、海關合作，聯手在台灣查獲墨西哥加利福尼亞灣北區特有「加利福尼亞灣石首魚」乾魚鰾！美國聯邦調查...

32歲壯男抱走幼犬被毆不治 6人嗆「用命來賠」得坐牢

高雄林園區32歲龔姓男子體型壯碩，去年3月疑抱走友人蔡文志的幼犬，遭追討仍未歸還，反而隻身去挑釁，結果蔡找來3男及3少年...

回響／徐國勇：嚴管喵喵毒原料流向

國內新興毒品問題嚴重，尤其「喵喵」毒咖啡包成年輕人施用主流，聯合報昨天專題報導以卡西酮為原料的新興毒品「喵喵」，氾濫程度...

涉私刑押人 左營茶行搜毒逮通緝犯

四十八歲黃姓男子九年前與人涉及討債槍擊，被判五年四月徒刑定讞，他未服刑遭通緝；高雄警方偵辦七月卅一日左營當街私刑押人案，...

老顧老 照顧者心理健康也要顧

長照悲歌不斷，台大健康政策與管理研究所兼任副教授張玨說，長期臥床者及協助照顧者的心理壓力非一般人能理解，年長者心理健康促...

長照悲歌 翁灌妻酸再自飲了斷

嘉義市范姓老翁疑不忍張姓妻子長期臥床受苦，前晚到妻子住的長照機構，拿疑似硫酸液體灌妻，並以床單悶住口鼻，被照護員發現制止...

義大利籍男涉持剪刀搶超商 遭警逮送辦

新北市土城區某超商21日晚間發生遭人持剪刀行搶案，經警方偵辦於今天逮獲涉案的義大利籍男子，詢後依強盜未遂罪嫌送辦

不堪長照辛苦走絕路！專家憂心未來可能越來越多

嘉義市范姓老翁昨晚疑不堪照顧長期臥床妻子，持酸液灌妻、自飲，老翁今晨不治，部立嘉義醫院院長黃元德坦言，台灣老化速度太快，...

昨海警未解除即下海玩水 花蓮清水斷崖38歲男子失蹤

花蓮一名38歲許姓男子昨天與2名友人騎車到清水斷崖，走步道至海蝕洞遊憩，許男逕自在海邊玩水，下午3時許同行友人發現男子失...

回響／喵喵毒咖啡包氾濫 徐國勇：嚴格管制原料流向

聯合報今天專題報導國內新興毒品問題氾濫嚴重，尤其「喵喵」毒咖啡包已成年輕人施用主流，內政部長徐國勇今天表示，嚴格注意喵喵...

熱門新聞

籃球校隊MVP苦花潭秘境跳水失蹤 搜救1小時仍救不回

孫安佐美國上網買零件組手槍 檢方今偵結依法起訴

獨／國軍投入屏科大研究生搜救 軍車翻覆80米山谷

吃檳榔含高粱酒才驗出超標？ 法官採信判肇事男無罪

竊車集團最愛這3款車 警方：保管愛車不要省過頭

25歲清秀女到高美濕地疑欲輕生 警消救人兼安慰讓她破涕笑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。