孫安佐美國上網買零件組手槍 檢方今偵結依法起訴

孫安佐2018年在美國揚言持槍射擊學校遭逮，並遭從寄宿家庭中搜到槍枝零件和1600多發子彈，孫遭恐怖威脅罪、外國人非法持有彈藥罪判決有罪，服刑238日後遣返回台。當時孫入境後，因涉在國外犯3年以上之罪，直抵士林地檢署應訊。檢察官認為，孫在美國非法製造手槍未遂，未經外國法院判決，我國具有審判權，今偵查終結，依提起公訴。

起訴指出，孫安佐以學生簽證就讀美國賓夕法尼亞州達比鎮高中，居住在寄宿家庭，滿18歲後2018年1月7日至9日，上網向不同賣家買9mm格洛克（glock）19手槍滑套、槍管、覆進簧、polymer80廠牌下槍身，及其他必要手槍組裝物件，在寄宿家庭內加以「組合」，但因未能組合成功未得逞，把槍枝藏放家中。

孫在同年3月26日在學校向同學稱「5月1日持槍射擊學校」遭逮捕，警方扣得家中槍枝組裝物件，及1600多發子彈，經賓州檢察官依非法持有犯罪工具罪起訴。

孫鵬、狄鶯跨海打官司救子，孫安佐認罪協商，檢方撤回非法持有犯罪工具罪，賓州德拉瓦郡中級法院，判決恐怖威脅罪有罪;賓州東區美國地方法院依孫安佐持非移民簽證之外國人非法持有彈藥罪，判決有罪，服刑238日後遣返回台。

2018年12月11日，孫安佐返台並在父母陪同下，入境直接至士林地檢署，一同進入偵查庭，經過80分鐘偵訊，檢察官認為，無羈押必要，諭令無保請回，限制住居、出境、出海。

孫安佐供稱，2018年1月間在網路購買9mm口徑格洛克19手槍滑套、槍管、覆進簧、polymer80廠牌下槍身，及其他零件，但辯稱「試過組裝但組不起來」，還需要特殊零件、鑽床鑽洞，不知美國警察怎麼組裝起來的。

孫安佐還稱，以為需要駕照才能拿到狩獵執照，後來發現只要有水電單據就可以申請。辯護人辯稱，上網購買零件僅是單純持有，不是製造未遂。

檢察官認為，孫安佐從無到有，上網購買手槍零件，拼裝一把槍，經台美司法互助，且多次提問，取得判決書、起訴書、美國警局搜索票、控告書、相當理由控告書、扣押槍枝物件照片光碟、槍枝鑑識報告等，認定為制式手槍，且非法製造槍枝部分，尚未經美國法院裁判，我國具有審判權。