影／桃園警匪街頭追逐抓毒品通 網友PO文險象環生
桃園市警局保安大隊昨天下午執行巡邏勤務，員警行經桃園區力行路、桃園分局前，發現40歲鄭姓男子轎車可疑，警方發現他遭毒品通緝，欲上前盤查，男子加速逃逸連闖3、4個紅、黃燈，警方鳴警笛警示燈尾隨追車，險象環生，警方在桃園區國強一街附近死巷將他逮捕及查獲少量安非他命毒品，今天上午警訊後將他依毒品危害防制條例罪嫌移送新北地檢署歸案。
市警局保大調查，鄭姓男子為新北地檢署上月31日發布毒品通緝，鄭男為躲避警方追緝，在桃園區活動，昨天下午開車行經力行路，警方發現準備盤查，鄭男竟加速朝向文中路亂竄繞行，連闖紅燈、黃燈過程，警方響起警笛警示燈尾隨鄭男轎車追車其後。
警匪追逐過程，左彎右轉連闖紅、黃燈，民眾行車險象環生，網友拍照PO文爆料開罵，幸好一路未波及民眾或行車，鄭男因路況不熟，最後轉入桃園區國強一路1死巷被警方甕中捉鱉逮捕，警方表示，在鄭嫌身上搜出少量安非他命毒品，警訊後將他依毒品危害管制條例移送新北地檢署歸案。
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