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影／左營私刑押人案 警讓這茶行歇業再逮槍砲通緝男

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄左營區今年7月31日驚傳街頭鬥毆押人，警方追緝過程中，另獲線報掌握8年前涉槍擊案、綽號「細漢璋」黃姓男子的下落，今凌晨12點多於左營明誠四路某社區大樓地下停車場埋伏，將他逮捕歸案，上午解送高雄地檢署發監執行5年4月徒刑。

據了解，黃姓男子（48歲）2012年8月15日凌晨1點多，與2人前往協調債務糾紛，過程中涉開1槍導致子彈卡在受害人臀部，最高法院依共犯非法持有手槍罪，判5年4月定讞，但他2015年卻未到案執行遭通緝

今年7月底左營區街頭發生砍傷人案，7月31日行凶的陳女做完筆錄後搭曾姓男友的車離開，卻於左營區文自路、孟子路附近，被3車當街包抄，多名黑衣人持棍棒將曾姓男子的手拉直呈水平狀，以球棒猛毆動私刑，接著便把曾、陳女強押擄走。

曾姓男子當天被丟包岡山秀傳醫院門口，陳女也於中都濕地公園被發現，都無生命危險；不過接連發生街頭砍傷人、私刑押人，左營警分局及高市刑大、刑事局南打展開偵辦，至今逮11名嫌犯，依刑法第150條、妨害自由等罪嫌移送，3人收押。

警方還查出，其中幾名嫌犯皆出入左營區自由路上的「左營茶行」，擴大清查後前往搜索，查獲毒品咖啡包196包（重1120公克），也以周邊路檢方式，結合第三方警政措施，使茶行目前已歇業；警方更擬依違反組織犯罪條例深入究辦。

警方偵辦過程，還發現通緝犯「細漢璋」黃姓男子行蹤，循線至他承租明誠四路的社區地下停車場埋伏，今凌晨12點多，他隻身開車返回之際，一舉壓制逮人；據釐清，黃姓男子平時仍與茶行往來，雖沒直接參與7月31日的街頭鬥毆案件，警方一併查緝到案。

警方指出，高市警局於7月19日起，由各分局邀轄區特定營業場所業者召開治安座談會，推動分級安全管理，要求業者做好自主管理，迄今已1個多月，經統計，與場所有關鬥毆案件從每月平均7至8件降至2件，初見成效。警方強調，對任何暴力鬥毆行為絕對零容忍。

警方偵辦7月31日的街頭鬥毆案件，發現幾名嫌犯常出入左營區自由路上的「左營茶行」，為系統化打擊黑勢力，擬朝違反組織犯罪條例究辦。記者林伯驊／翻攝
警方偵辦7月31日的街頭鬥毆案件，發現幾名嫌犯常出入左營區自由路上的「左營茶行」，為系統化打擊黑勢力，擬朝違反組織犯罪條例究辦。記者林伯驊／翻攝
警方偵辦7月31日的街頭鬥毆案件，發現幾名嫌犯以左營區自由路上的「左營茶行」為據點，也搜索查獲毒品，目前該處已歇業。記者林伯驊／翻攝
警方偵辦7月31日的街頭鬥毆案件，發現幾名嫌犯以左營區自由路上的「左營茶行」為據點，也搜索查獲毒品，目前該處已歇業。記者林伯驊／翻攝
黃姓男子（右二）8年前與人協調債務，涉入槍擊案，遭判刑定讞後遲未到案服刑而遭通緝。記者林伯驊／翻攝
黃姓男子（右二）8年前與人協調債務，涉入槍擊案，遭判刑定讞後遲未到案服刑而遭通緝。記者林伯驊／翻攝
警方今凌晨逮黃姓男通緝犯（中），解送歸案執行5年4月徒刑。記者林伯驊／翻攝
警方今凌晨逮黃姓男通緝犯（中），解送歸案執行5年4月徒刑。記者林伯驊／翻攝

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