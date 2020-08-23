回響／喵喵毒咖啡包氾濫 徐國勇：嚴格管制原料流向

聯合報今天專題報導國內新興毒品問題氾濫嚴重，尤其「喵喵」毒咖啡包已成年輕人施用主流，內政部長徐國勇今天表示，嚴格注意喵喵等原料入境後的流向，防止被煉成毒品，要以大數據分析，不只有檢、警、調、海關、海巡等，連經濟部工業局也要加入，才能徹底防制。

本報報導指出，桃園梁姓男子吸毒後弒母獲判無罪，一大關鍵是法官認定他行凶時，是體內卡西酮類物質的新興毒品作用最強時，已無辨識能力。以卡西酮為原料的新興毒品「喵喵」，氾濫程度已逐漸超越K他命，施用後常出現幻覺、攻擊性行為。

徐國勇今到嘉義市參加嘉邑行善團理事長交接時，被問及喵喵毒品咖啡包氾濫問題，徐說，毒品氾濫要從根本解決，從家庭、社會和教育著手，再來才是法務部、警政署等查緝階段，「我國若以個案來看，毒品氾濫非常嚴重，但與其他文明國家比較，控制得相當好」。

徐國勇舉例，初次吸食人口的比例與青少年吸食毒品比例，這兩項指標在蔡英文總統任內，積極防制毒品後，逐漸下降，當然不能自滿於現狀，仍要再加強，除了要求檢警海調阻斷毒品源頭外，如果抓到還要朔源，這才是重點。

徐國勇說，例如5噸工業原料進口後，可能有4噸用在工業產品，剩下1噸可能被煉成毒品，這時就要注意流向，用大數據分析，像喵喵這種毒品咖啡包，注意它原料進來後的流向，曾經就一次破獲有三千公斤喵喵原料的製毒工廠。