小學到大學拉丁熱舞競技 中警趁機宣導打造無毒校園

暑假期間再加上國外疫情嚴峻，民眾無法出國旅遊，台中市第一警分局為提倡青少年正當娛樂及學有專長，昨天特別商請中華民國體育運動舞蹈總會中部教育訓練中心，舉辦「舞動青春，遠離毒品」國標舞及拉丁舞聯誼賽，現場有來自小學至大學的50多名參賽者競技，一分局也趁機會向學子宣導反毒資訊，希望打造無毒校園。

台中市第一警分局表示，舞蹈聯誼賽首先由分局針對新興毒品愷他命、毒咖啡包及PMMA等向選手們作宣導後，並提供仿真毒品教導學生辨識，隨即展開分組比賽，國標舞與拉丁舞之選手們，有小學組、國中組、高中組及大學組等，計有50餘人，該舞蹈訓練中心所培訓的選手，其中不少有得過國際性的國標舞及拉丁舞金牌及銅銀牌等選手，獲獎不計其數。

第一警分局表示，聯誼賽評審主席為林鴻琪，評審員李姿緩、簡菟吾，林鴻琪、李姿緩等2人都擁有國家A級裁判及教練資格，對於推動舞蹈不遺餘力，為國家獲獎無數，有鑑於防制毒品危害學生，特結合分局辦理此有意義活動，藉由舞蹈來讓年輕學子們宣洩精力並學有專精。