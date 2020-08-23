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小學到大學拉丁熱舞競技 中警趁機宣導打造無毒校園

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

暑假期間再加上國外疫情嚴峻，民眾無法出國旅遊，台中市第一警分局為提倡青少年正當娛樂及學有專長，昨天特別商請中華民國體育運動舞蹈總會中部教育訓練中心，舉辦「舞動青春，遠離毒品國標舞及拉丁舞聯誼賽，現場有來自小學至大學的50多名參賽者競技，一分局也趁機會向學子宣導反毒資訊，希望打造無毒校園。

台中市第一警分局表示，舞蹈聯誼賽首先由分局針對新興毒品愷他命、毒咖啡包及PMMA等向選手們作宣導後，並提供仿真毒品教導學生辨識，隨即展開分組比賽，國標舞與拉丁舞之選手們，有小學組、國中組、高中組及大學組等，計有50餘人，該舞蹈訓練中心所培訓的選手，其中不少有得過國際性的國標舞及拉丁舞金牌及銅銀牌等選手，獲獎不計其數。

第一警分局表示，聯誼賽評審主席為林鴻琪，評審員李姿緩、簡菟吾，林鴻琪、李姿緩等2人都擁有國家A級裁判及教練資格，對於推動舞蹈不遺餘力，為國家獲獎無數，有鑑於防制毒品危害學生，特結合分局辦理此有意義活動，藉由舞蹈來讓年輕學子們宣洩精力並學有專精。

第一警分局指出，往年的青春專案活動顯少有類似國標舞與拉丁舞的表演或比賽，在此對於該教育訓練中心表示感謝，亦希望藉由此活動所獲得的反毒知識能夠再向同學宣導，以點、線、面的方式與同學分享反毒的知識，打造無毒校園的環境。

台中市第一警分局昨天利用「舞動青春，遠離毒品」聯誼賽機會，向小學至大學的學子宣導反毒資訊。圖／第一警分局提供
台中市第一警分局昨天利用「舞動青春，遠離毒品」聯誼賽機會，向小學至大學的學子宣導反毒資訊。圖／第一警分局提供
台中市第一警分局昨天利用「舞動青春，遠離毒品」聯誼賽機會，向小學至大學的學子宣導反毒資訊。圖／第一警分局提供
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台中市第一警分局昨天利用「舞動青春，遠離毒品」聯誼賽機會，向小學至大學的學子宣導反毒資訊。圖／第一警分局提供
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毒品 國標舞 聯誼

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