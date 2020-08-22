疑海上槍殺多名海盜 大陸船長入境被捕

網路YouTube有人在6年上傳一段海上喋血事件的影片，畫面中疑有多名在印度洋的海盜落海後遭人槍殺，當時曾有1艘台灣籍漁船航經事發海域，引起國際注目；國際刑警組織交由我國調查，懷疑另艘漁船大陸籍船長汪峰裕涉嫌開槍，對汪發布通緝。今天汪搭船進高雄港運補，立即被海巡署及移民署逮捕，押解高雄地檢署聲押獲准。

據了解，45歲的汪峰裕是塞席爾共和國漁船「印度之星」船長，今天進高雄港運補，因台灣防疫措施，對申請進港的船隻，都要求先傳船員名單，海巡署及移民署接獲名單，發覺汪峰裕在2017年經高雄地檢署發布通緝，今天上午8點多，趁漁船進港，立即逮捕汪峰裕，押解高雄地檢署，經雄檢聲押獲准。

這段「斐濟外海漁船上的斐濟船員遭槍殺」影片，在2014年8月上傳YouTube，影片內容拍攝到多名落海者，在海上攀附著已翻覆的船隻木質殘骸，有人連續朝落海者開槍，約有4、5人遭槍擊後沈入海裡，引起國際刑警組織介入調查。

當時斐濟警方曾對外稱，這段影片是儲存在1名亞洲漁船船員手機，因手機掉落計程車上，被1名學生拾獲，傳上網路。因附近海域常出現索馬利亞海盜，當時國際刑警組織懷疑遭槍殺的人可能是海盜。