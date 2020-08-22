疑涉印度洋漁船喋血案！陸籍船長通緝多年歸案遭押

印度洋海域6年前發生漁船喋血案，血腥影片外流，持槍船員幾乎都是外籍身分，其中一艘船疑是台灣籍「春億217號」漁船，影像中還依稀能聽到中文，大陸籍汪姓船長涉有重嫌；全案於是交由我方調查，高雄地檢署對汪姓船長發布通緝。汪今進入高雄港遭緝捕歸案，檢方認定他涉嫌共犯殺人，傍晚向高雄地院聲押獲准。

案件發生在2014年間，據掌握，疑有3、4人遭槍殺落入印度洋，還無法確認被害人是外籍漁工、亦或是海盜，國籍、身分都不詳。喋血畫面外流，有幾名男子朝翻覆的小船開火，海面被血染紅，畫面中還閃過一艘漁船疑是台籍漁船「春億217號」；經追查，檢方懷疑陸籍汪姓船長涉案，對他發布通緝。

汪被通緝多年，今進入高雄港時遭海巡等單位逮捕。高雄地檢署認定汪涉嫌共犯殺人罪，依刑法第3條規定，即「中華民國領域外之中華民國船艦或航空器內犯罪者，以在中華民國領域內犯罪論」，向高雄地院聲押。