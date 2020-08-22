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菜刀砍肚、榔頭猛敲凌虐情敵4小時 他脫逃還慘摔斷雙腿

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園鄭姓男子因爭風吃醋，以黃姓友人介入他和女友感情，就找來傅姓、陳姓同夥，拿菜刀、空氣槍押走黃，帶到偏僻竹林用榔頭痛毆一頓，還把他砍到全身傷，黃想趁隙脫逃卻絆倒摔斷雙腿，被3人拘禁4個多小時才獲釋，檢方偵結依妨害自由、傷害等罪嫌起訴鄭等3人。

警檢調查，鄭男（29歲）自認黃姓友人搶他女友，今年6月28日下午1點多和傅姓同夥（30歲）開車到黃楊梅住家理論，雙方一言不合打打出手，鄭、傅還分別亮出菜刀、空氣槍把黃強押上車，過程中傅再打電話給陳姓女友（24歲）前來助陣。

一群人把黃載到新竹寶山一處偏僻樹林，才剛停下車黃趁隙開門脫逃，一路拔腿狂奔卻不慎被路面高低落差絆倒，當場摔斷雙腿兩腳都骨折，痛到無法繼續走慘遭鄭等包圍痛毆，3人還分別拿榔頭、菜刀及竹子攻擊，砍到黃腹部刀傷、全身傷痕累累。

最後鄭再命黃交出住家大門遙控器、手機，3人這才肯罷休，並將黃載到附近醫院的急診室門口釋放，前後黃遭剝奪自由將近4個小時。

檢方訊時，3人均僅坦承傷害但否認強盜，鄭辯稱手機、遙控器都是黃自願交出，傅則說和黃沒有恩怨只是到場助陣；黃則證稱，鄭、傅分別拿菜刀、榔頭往他頭又砍又砸，另黃的住家、醫院監視器也拍下他遭人押走、獲釋放的畫面。

因案發後警方依殺人未遂等罪嫌將鄭等3人移送，但檢方認為，黃男傷勢非致命，雙腳骨折部分是自己脫逃時造成，且當時雙方談判，難認有殺人犯意。檢方偵結，依妨害自由、傷害等罪嫌起訴傅男、陳女，另依強盜、妨害自由及傷害起訴鄭男。

鄭男和傅姓、陳姓同夥拘禁黃男近4小時，還用菜刀、榔頭攻擊，檢方偵結依妨害自由、傷害等罪嫌起訴3人。記者曾健祐／攝影
鄭男和傅姓、陳姓同夥拘禁黃男近4小時，還用菜刀、榔頭攻擊，檢方偵結依妨害自由、傷害等罪嫌起訴3人。記者曾健祐／攝影

強盜 殺人 骨折

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