兩派互毆警連開7槍喝令趴下沒人理 竟還回嗆三字經

嘉義縣布袋鎮蔡姓、邱姓男子去年9月底晚間與他人發生衝突，布袋分局呂、黃姓員警到場處理時，蔡不聽制止對員警推擠、罵髒話，員警持辣椒水又被打落，對空鳴7槍喝令趴下也無人理會，邱嫌還怒罵三字經「開槍是開三小」，最後支援警力到場才將蔡丶邱等人逮捕，檢察官偵訊後依妨害公務罪嫌將二人起訴。

檢察官起訴書指出，布袋鎮35歲蔡男子、33歲邱男，去年9月30日晚間近11時，在嘉縣布袋鎮龍江里新厝仔附近，和另一蔡姓男子等人衝突，布袋分局獲報派呂姓、黃姓員警駕警車到場處理，雙方見員警到場仍不停止鬪毆，蔡還多次對員警推擠。

呂姓員警先拿辣椒水制止，卻被不明人士打落，他即退路旁對空鳴槍1發喝令趴下，但現場仍沒人理他；呂見場面可能失控，又對空鳴槍6發、喝令趴下，仍無人理會，他即呼叫勤務中心支援。

邱男不滿員警開槍，對呂辱罵「開槍開三小？幹ㄨㄨ」 並對呂步步逼近，黃姓員警攔阻，邱仍以身體故意推撞，呂再持備用辣椒水噴灑，蔡男不滿被噴也對員警罵三字經，最後經支援警力到場才制止。