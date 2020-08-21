只要10秒！毒鴛鴦偷遍雙北無人商店 一個半月得手46萬

魏姓男子與女友自7月起涉嫌於雙北地區數間無人商店破壞兌幣機，偷取機器內紙鈔，得手近46萬元，為規避查緝，兩人每天入住不同飯店，警方獲報後連日蒐證，近日將2人逮捕到案，並查獲毒品咖啡包、海洛英等證物。

警方調查，31歲魏男與30歲黃姓女子平時無業，因看準娃娃機店、洗車店、洗衣店等無人商店皆有設置兌幣機，上個月起在雙北地區13間無人商店內，以油壓剪破壞兌幣機，竊走機器內紙鈔，短短一個半月內就得手近46萬元，讓受害店家十分頭痛。

據悉，兩人先前就有多起竊盜、毒品案涉案紀錄，行竊手法非常老練，每次犯案只需10秒就能得手逃逸，偷來的贓款都拿來揮霍消遣、購買毒品；為躲避警方查緝，還特別每天更換入住飯店。

警方日前接獲報案後，經連日埋伏蒐證，8月17日順利在台北市一間高級飯店外逮獲2人，當場查獲油壓剪、螺絲起子等作案工具，及毒品咖啡包12包、海洛英2小包等證物，詢後依竊盜、毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方訊後聲押獲准。