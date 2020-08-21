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打網咖惹到黑道？工人遭軟禁10天 被逼開詐騙帳戶
竹聯幫地堂成員徐姓男子打網咖時與人口角，涉嫌糾眾當街毆打、勒索對方，將被害人軟禁在網咖10天，期間強押至銀行開戶作詐騙用，刑事局拘提徐等7人，徐與兩名小弟被法院裁定羈押。
警方調查，徐姓男子（32歲）去年9月在基隆市某網咖與一名做工男子口角，事後率小弟當街徒手圍毆對方，勒索3萬6000元，被害人全身多處挫傷離開，透過母親交付1萬8000元。
由於被害人未付清，去年11月被強押上車，帶到網咖控制行動10天，期間至銀行、郵局及手機通訊行，辦理人頭帳戶及人頭手機，供詐騙集團使用。
刑事局偵四大隊第一隊蒐證半年，前天在基隆市搜索犯嫌住處，拘提徐等7人，其中1人未成年，徐部分坦承。
警方追查，徐等人從事收簿工作，提供人頭帳戶，詐團以假網拍、猜猜我是誰手法騙被害人匯款，詢後依組織犯罪條例、恐嚇取財、傷害、詐欺、妨害自由罪嫌移送法辦。
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