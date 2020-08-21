街頭圍毆強押被害人 刑事局破獲幫派7人送辦

徐姓幫派份子藉糾紛、欠款為由恐嚇民眾，有被害人與徐男發生口角，在基隆市街頭被圍毆，並被強押至銀行開戶，徐男再把帳戶提供給詐騙集團。刑事局訊後把徐男等7人送辦。

刑事局今天召開記者會，偵四大隊副大隊長王志成說，今年2月獲報，有幫派在基隆市流竄，且多名被害人無故遭恐嚇，犯嫌還在街頭強押被害人後軟禁，經查發現擔任竹聯幫堂口幹部的徐姓男子涉重嫌。

警方查出，曾擔任詐騙集團車手頭的徐姓男子以基隆市為據點，旗下有多名小弟，時常在基隆市區無端鬧事，有多名被害人因畏懼遭徐男騷擾，被恐嚇後都未報警。

警方表示，有一名被害人僅因與徐姓男子發生口角糾紛，徐男事後已欠款為由，找多名小弟在街頭徒手圍毆被害人，再把人帶回軟禁，並恐嚇被害人家屬付款，被害人也被強押至銀行開戶，徐男再把帳戶提供給詐騙集團；徐男還吸收高中生加入幫派。

刑事局掌握情資，跟監多月，日前見時機成熟，前往徐男等人住處逮人，搜出人頭提款卡、電話卡等，徐男遭逮時坦承與被害人有糾紛。警訊後依恐嚇取財、組織犯罪防制條例等罪嫌把徐男等7人移送基隆地檢署偵辦。