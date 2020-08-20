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判男殺母無罪 審判長曾改判華山分屍嫌免死

中央社 / 台北20日電

台灣高等法院今天改判弒母斷頭案被告無罪。圖／報系資料照
台灣高等法院今天改判弒母斷頭案被告無罪。圖／報系資料照

台灣高等法院今天改判弒母斷頭案被告無罪，審判長陳筱珮之前承審華山草原分屍案判凶嫌陳伯謙免死，手上目前審理矚目案件包含戚姓女子涉虐死97歲公公案，將於9月10日宣判。

桃園梁姓男子涉砍下母親頭顱從12樓住處拋下，一審遭判無期徒刑，經上訴，二審的台灣高等法院今天依2家醫院鑑定，認定梁男吸毒誘發急性精神病症，案發時處於脫離現實，喪失辨識及控制能力，依刑法第19條第1項規定，改判無罪，責付桃園巿衛生局。可上訴。

本件由審判長陳筱珮、受命法官陳玉雲及陪席法官羅郁婷組成合議庭；陳筱珮今天宣判時指出，合議庭認定梁男在當下因吸毒而沒有辨識能力，現在他的身體狀況沒有監護的必要，但是否適合回家仍有疑慮，或仍有其他誘因，主管機關依職務必須了解，因此責付桃園市政府衛生局，隨即指示高院人員通知桃園市衛生局。

陳筱珮為東吳大學法律學系畢業、中興大學法律研究所碩士畢業、美國加州大學柏克萊分校法律研究所碩士畢業，司法官訓練所第19期結業，曾任台灣高等法院台中分院法官兼庭長，現任為台灣高等法院法官兼庭長，任務分組為審理重大、性侵害等案件。

陳玉雲為司法官訓練所第28期結業，羅郁婷則為司法官訓練所第48期結業，二人都是去年升上高院，其中陳玉雲是第二次調來高院，羅郁婷調來高院，則是俗稱三專生的歷練缺；三專生歷練缺，就是地院的法官調到高院，歷練三年後，再回到地院任職。

陳筱珮審判風格獨特，任審判長審理太陽花學運「攻占行政院」案期間，被告魏揚在庭上說，本案案發迄今6年，歷經2次總統大選，陳筱珮隨即以陳述請勿表達政治立場，應針對檢察官上訴意旨發表意見為由予以制止。

今年4月間，審判長陳筱珮與另2名法官組成的合議庭認為「攻占行政院」案的魏揚等7人明知行政院有拒馬、蛇籠及駐守員警，仍呼籲不特定的多數人占領行政院，有煽惑他人犯罪的故意，撤銷無罪判決，改判有罪。案件已上訴由三審審理中。

此外，4月間，由法官邱滋杉、陳玉雲、陳筱珮組成的合議庭認為，華山草原分屍案凶嫌陳伯謙符合自首要件，撤銷原審死刑判決，改判無期徒刑。案件已上訴由三審審理中。

衛生局 台灣高等法院

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