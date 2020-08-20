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男弒母斷頭案獲無罪 高檢署：一定上訴

中央社 / 台北20日電

台灣高等法院今天改判弒母斷頭案被告無罪，台灣高檢署今天傍晚指出，承辦檢察官一定會上訴。記者邱德祥／攝影
台灣高等法院今天改判弒母斷頭案被告無罪，台灣高檢署今天傍晚指出，承辦檢察官一定會上訴。記者邱德祥／攝影

台灣高等法院今天改判弒母斷頭案被告無罪，台灣高檢署今天傍晚指出，承辦檢察官一定會上訴；法務部長蔡清祥重申，此為個案判決，呼籲民眾不要誤解而恣意觸法。

桃園梁姓男子涉砍下母親頭顱從12樓住處拋下，一審遭判無期徒刑，經上訴，二審的台灣高等法院今天依2家醫院鑑定，認定梁男吸毒誘發急性精神病症，案發時處於脫離現實，喪失辨識及控制能力，依刑法第19條第1項規定，改判無罪，責付桃園巿衛生局。可上訴。

法務部長蔡清祥下午重申，尊重判決，但也呼籲ㄧ般民眾及青少年不要誤會，把自己搞到沒有辨識能力即可免卻刑責、加害於人。

蔡清祥說，最近司法出現一些判決，與民眾法律情感有落差，比如說，有人喝酒喝太醉襲警涉妨害公務罪被判無罪，今年4月殺害鐵路警察的鄭姓男子因精障一審獲判無罪，加上梁姓男子吸毒弒母今天又無罪，一連串的司法判決，難免讓社會大眾誤會或產生不良的模仿效果。

蔡清祥指出，法官引用刑法減、免刑規定去量刑，本是依個案不同情節的考量，並非青少年朋友只要喝酒喝到沒有判斷能力、或者吸毒吸到完全喪失意識，如此一來即可為所欲為、我行我素、並加害於人，還可以藉此逃過法律的制裁，因此提醒民眾仍應切記遵守法律。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蔡清祥 吸毒 台灣高等法院

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