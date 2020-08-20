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持刀傷人又攀14樓外牆 西門町「蜘蛛人」疑吸毒過量

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

40歲的邱姓男子今午在西門町商圈內持刀傷人後，逃上大樓14樓外牆與警方僵持後，被警方勸下、帶回派出所；警方事後在其住處查獲少量毒品安非他命，初步推測邱男是因吸毒導致精神恍惚，才持刀上街引發眾人恐慌。

警方調查，邱男中午時分持刀在台北市萬華區漢口街二段閒晃，引發路人恐慌，正在卸貨的49歲李姓貨車司機見狀後拿出一支鐵棍防身，並試圖用鐵棍將邱男手中的刀械打掉，未料反被邱男劃傷。

邱男事後離開現場返回住家，又跑進住處隔壁大樓，上到14樓後爬出窗外，蹲在牆簷上與警方僵持；經警方持續溫情喊話，勸說邱男珍惜生命、好好面對，邱才配合警方回到大樓內。

警方事後在邱男住處查獲少量安非他命，初步推測他是吸毒過量，精神恍惚之下才持刀逛大街。警方表示，因李姓司機未提告，全案詢後將依違反毒品危害防制條例送辦。

邱男上到大樓14樓，蹲在牆簷上與警方僵持。記者李隆揆／翻攝
邱男上到大樓14樓，蹲在牆簷上與警方僵持。記者李隆揆／翻攝

毒品 吸毒 西門町

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