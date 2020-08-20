男子37刀弒母無罪責付桃衛生局 因涉另案需拘役55天

桃園中壢前年發生一起逆子弒母案，當時33歲的梁崇銘因毒癮發作，與母親爭吵後拿菜刀弒母，桃園地院一審判處無期徒刑，高院則認定他弒母時無意識判無罪，責付給桃園市衛生局。衛生局下午將人帶回醫療院所評估是否住院，案情卻大翻轉，臨時通知梁男有其他案子，被判拘役55天。

前年10月18日晚間，梁男用37刀砍殺自己的母親，還將母親的頭顱從12樓住處往下丟，行徑相當殘忍，衛生局心理健康科長洪健翔出面回應，他說，剛將梁男帶到醫療院所，臨時接到桃園地檢署通知，稱梁男在桃園地檢還有其他案件需執行拘役，不會馬上釋放，下午4點半人已帶回地檢署拘役。據了解，梁男在桃園地檢署還有一件傷害案件，被判55天拘役，需入獄服刑。

洪健翔補充，如個案在拘留所需要醫療的話，院所都有和桃醫、桃療合作可以協助醫療服務。至於醫療評估是否住院也要等其執行完拘役，再行評估。院方則說，到時將依精神衛生法進行評估，若符合住院條件，會安置於院內急症病房，依狀況評估住多久，一般病人約住院6至8周，治療後再轉往慢性病房、復健機構等；若不符合住院條件，將由衛生局轉交護理機構等院所管理。

另有媒體問及，梁男當初是在吸毒的狀況下犯罪，雖在獄中無法吸毒，但出來後有可能會再次吸毒、精神狀況不佳，未來醫療評估時是否會將這部分考量進去？院方回應，評估時會考量其精神狀況、過去使用毒品的病史跟情形，全面多方考量。