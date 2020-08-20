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弒母斷頭案獲無罪責付衛生局 男子輕聲說「謝謝」

中央社 / 台北20日電

桃園梁姓男子（左一）涉砍下母親頭顱從12樓住處拋下，二審今天認定他吸毒誘發急性精神病症，喪失辨識能力，改判無罪，責付桃園巿衛生局。記者邱德祥／攝影
桃園梁姓男子（左一）涉砍下母親頭顱從12樓住處拋下，二審今天認定他吸毒誘發急性精神病症，喪失辨識能力，改判無罪，責付桃園巿衛生局。記者邱德祥／攝影

桃園梁姓男子涉砍下母親頭顱從12樓住處拋下，二審今天認定他吸毒誘發急性精神病症，喪失辨識能力，改判無罪，責付桃園巿衛生局。梁男被衛生局人員帶走時，僅輕聲說「謝謝」。

梁男於上午10時許獲二審台灣高等法院合議庭宣判無罪，諭知責付桃園巿衛生局，梁男隨即被帶往候保室，直到下午3時許，在高院法警戒護下，由桃園衛生局人員帶離法院；梁男面對媒體詢問毒癮戒得掉嗎，還會吸毒嗎，僅輕聲回答「謝謝」。

高院發言人洪于智今天在記者會指出，梁男經法務部法醫研究所及台大醫院精神鑑定結果，於行為時是處在卡西酮類物質作用最強期間，導致他已欠缺辨識行為能力，依刑法第19條第1項規定，判處無罪。

洪于智指出，梁男雖然無罪，但他因為欠缺辨識行為能力而殺人，所以法院有補救措施，對他施以相當戒護及治療，因此責付桃園巿衛生局，以此維護社會大眾的安全。

洪于智表示，戒護時間長短，由專業單位來作認定，這個部分屬於精神衛生法的範圍，不是屬於保安處分的令入相當處所，施以監護。所以本件沒有在宣判主文加以諭知。

高院指出，將梁男責付給衛生局的法源依據，為刑事訴訟法第316條，視為上訴期間內或上訴中，得命責付。

此外，司法院於6月間發通函給各法院表示，辦理案件遇被告疑有精神衛生法所定精神疾病情形，認有必要，得通知衛生主管機關妥處。

函文指出，參考精神衛生法第32條立法意旨，被告因精神疾病有傷害他人或自己或有傷害之虞，造成社會安全疑慮，宜妥適因應並聯繫當地主管機關，防範及避免危害發生之可能性。

衛生局 司法院

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