弒母男子改判無罪責付 鄭文燦：不符合社會認知

桃園市長鄭文燦。報系資料照／記者陳夢茹攝影

桃園市梁姓男子涉砍下母親頭顱從12樓住處拋下，一審認定他因吸毒致精神障礙減刑，判無期徒刑。二審改判無罪並責付桃園市衛生局，桃園市長鄭文燦表示，判決不符社會大眾認知。

鄭文燦今天下午出席「健保友愛~牙醫特殊服務提供幸福照護」揭幕儀式後，接受媒體聯訪，對於記者詢問弒母案凶手二審獲判無罪，鄭文燦說，高院判決並不符合社會大眾的認知，個案兩次判決差異太大，他認為社會大眾不容易接受。

記者追問，是否有可能讓梁男回到居家住所，是否擔心引起民眾恐慌。鄭文燦說，這個案子應該要強制診療，但是判決所依據的基礎，事實上是要經過精神科醫院進行專業評估，衛生局會接梁男到醫療衛生單位作專業評估鑑定，再確定相關需要作後續處置。

鄭文燦指出，兩次判決完全是南轅北轍，這個判決並不符合社會大眾的認知，屬於市府可以做的部分，市府會配合精神專科醫院、療養機構做最好的專業評估，包括病人的知覺、意識的狀態。

台灣高等法院刑事庭發言人王屏夏指出，梁男當下因吸毒而無辨識能力，現在身體狀況沒有監護的必要，但是否適合回家仍有疑慮，或仍有其他誘因，主管機關依職務必須了解，因此責付桃園市政府衛生局，審判長隨即指示通知桃園市衛生局。