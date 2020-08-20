家暴男剁母頭顱獲判無罪 高院：欠缺辨識行為能力不罰

男子梁崇銘前年10月18日吸毒後精神不穩，拿刀砍斷卓姓母親頭顱後拋下12樓，桃園地院依家暴殺人罪判處梁無期徒刑，褫奪公權終身。案經上訴，台灣高等法院認定梁行凶時處於卡西酮類物質作用最强期間，導致已欠缺辨識行為能力，應屬不罰，今改判無罪並「責付」桃園市衛生局。

本案合議庭成員為審判長陳筱珮、陪席法官羅郁婷、受命法官陳玉雲。今判決出爐後引起軒然大波，不少檢察官直呼無法認同。除了審判長宣判當庭簡述理由外，高院為此兩度請發言人公開說明，下午公布新聞稿。

新聞稿指出，一審依殺害直系血親尊親屬，處無期徒刑，褫奪公權終身。扣案開山刀一把沒收。二審認為，梁男有殺害其直系血親尊親屬犯行，依卷內證人證言、證據，及扣案開山刀，已足認定。然梁男應判決無罪。

理由如下，第一、梁男自承於案發前有施用安非他命毒品，於案發經逮捕採集尿液、毛髮送驗結果，除安非他命類外，亦包含丙酮類等多項毒品，顯見被害平日即持續施用卡西酮類等多項毒品。

第二、依梁男三姐、住戶鄰居及社區保全證言，可認梁男與被害人並無何怨隙或金錢糾葛，並無殺害動機。第三、梁男經法務部法醫研究所及台大醫院精神鑑定結果，於行為時係處在卡西酮類物質作用最强期間，導致梁男已欠缺辨識行為能力。

依刑法第19條第1項規定，行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法能力者，不罰。刑事訴訟法第301條第1項規定，被告行為不罰者，應諭知無罪。

合議庭表示，所以梁男行為時，既是處於卡西酮類物質毒品作用最强期間，致其已欠缺辨識行為能力，應屬不罰，依刑法相關規定，即應判決無罪。