快訊

無症狀採檢爭議 賴清德引用和平醫院事件暗嗆彰化縣

男持刀傷人後躲14樓外牆 警溫情喊話將其逮捕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

家暴男剁母頭顱獲判無罪 高院：欠缺辨識行為能力不罰

聯合報 / 記者賴佩璇王宏舜/台北即時報導

男子梁崇銘前年10月18日吸毒後精神不穩，拿刀砍斷卓姓母親頭顱後拋下12樓，桃園地院依家暴殺人罪判處梁無期徒刑，褫奪公權終身。案經上訴，台灣高等法院認定梁行凶時處於卡西酮類物質作用最强期間，導致已欠缺辨識行為能力，應屬不罰，今改判無罪並「責付」桃園市衛生局

本案合議庭成員為審判長陳筱珮、陪席法官羅郁婷、受命法官陳玉雲。今判決出爐後引起軒然大波，不少檢察官直呼無法認同。除了審判長宣判當庭簡述理由外，高院為此兩度請發言人公開說明，下午公布新聞稿。

新聞稿指出，一審依殺害直系血親尊親屬，處無期徒刑，褫奪公權終身。扣案開山刀一把沒收。二審認為，梁男有殺害其直系血親尊親屬犯行，依卷內證人證言、證據，及扣案開山刀，已足認定。然梁男應判決無罪。

理由如下，第一、梁男自承於案發前有施用安非他命毒品，於案發經逮捕採集尿液、毛髮送驗結果，除安非他命類外，亦包含丙酮類等多項毒品，顯見被害平日即持續施用卡西酮類等多項毒品。

第二、依梁男三姐、住戶鄰居及社區保全證言，可認梁男與被害人並無何怨隙或金錢糾葛，並無殺害動機。第三、梁男經法務部法醫研究所及台大醫院精神鑑定結果，於行為時係處在卡西酮類物質作用最强期間，導致梁男已欠缺辨識行為能力。

依刑法第19條第1項規定，行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法能力者，不罰。刑事訴訟法第301條第1項規定，被告行為不罰者，應諭知無罪。

合議庭表示，所以梁男行為時，既是處於卡西酮類物質毒品作用最强期間，致其已欠缺辨識行為能力，應屬不罰，依刑法相關規定，即應判決無罪。

此外，法院也採取補救措施，梁男既是欠缺辨識行為能力而殺人，即應對他施以相當治療。因此，合議庭於判決無罪後，已將梁男責付桃園市政府衛生局，依精神衛生法妥為處理，以維護社會安全。

高院發言人王屏夏。記者王宏舜／攝影
高院發言人王屏夏。記者王宏舜／攝影

衛生局 毒品 殺人

延伸閱讀

剁下媽媽頭顱往12樓下丟 37刀弒母無罪還責付桃衛生局

判剁母頭顱逆子無罪還責付衛生局 高院：相信他們專業

七旬愛媽養死30條狗無罪確定 高院勸養300隻狗要量力

舞出家暴 「家.溫°C +」看家庭中的無奈逃亡

相關新聞

西門町隨機揮刀傷人案 犯嫌爬出14樓窗外與警僵持中

台北市西門町商圈今天中午驚傳隨機持刀傷人案件！一名身穿黃色上衣的男子在萬華區漢口街二段閒晃，持刀揮向一名貨車司機，導致司...

家暴男剁母頭顱獲判無罪 高院：欠缺辨識行為能力不罰

男子梁崇銘前年10月18日吸毒後精神不穩，拿刀砍斷卓姓母親頭顱後拋下12樓，桃園地院依家暴殺人罪判處梁無期徒刑，褫奪公權...

殺死母判無罪 法務部長蔡清祥：這種判決會有錯誤的訊息

桃園市梁姓男子砍斷母親頭顱犯殺直系血親尊親屬罪，台灣高等法院撤銷一審無期徒刑判決，合議庭引刑法規定判梁無罪、責付桃園市衛...

影／維冠大樓民事賠償4.5億 懲罰性賠償僅核一倍

維冠大樓倒塌案，128名受災戶及家屬向林明輝等6人及大合鑽探技術顧問公司請求侵權行為損害賠償近50億元，台南地院今天判林...

男持刀傷人後躲14樓外牆 警溫情喊話將其逮捕

40歲邱姓男子今天中午在西門町商圈閒晃時，持刀劃傷49歲李姓貨車司機，事後又跑進一棟大樓，爬上14樓外牆外與警方僵持，經...

康友董座黃文烈涉掏空7億元下落不明 北檢正式發布通緝

曾是生技股后的康友-KY公司董事長黃文烈涉掏空7億元，台北地檢署懷疑黃指示帳房、姪子陳柏榮調度金流，再透過股市作手黃耀弘...

西門町驚傳隨機持刀傷人嫌犯已逃跑 警帶回傷者追查中

台北市西門町商圈今天中午驚傳隨機持刀傷人案件！一名身穿黃色上衣的男子在萬華區漢口街二段閒晃，持刀揮向一名貨車司機，導致司...

影／投資「快速權證」詐財 警方破機房全台上百人受騙

鄭姓男子假藉投資「快速權證」名義設詐騙圈套，在台南租屋設「鑫際」平台機房，與同夥分線上網貼徵人啟事，涉嫌騙應徵者步入投資...

判剁母頭顱逆子無罪還責付衛生局 高院：相信他們專業

男子梁崇銘前年10月18日吸毒後精神不穩，拿刀砍斷卓姓母親頭顱後拋下12樓，桃園療養院鑑定報告指梁行為時精神有受影響，加...

男子37刀弒母無罪責付 桃衛生局今下午將接人並送評估

前年10月18日晚間，桃園中壢發生一起逆子弒母案，當時33歲的梁崇銘因毒癮發作，與母親爭吵後拿菜刀弒母3致死，還將她的頭...

影／維冠大樓倒塌民事判賠4.5億 受災戶：心情很難平復

維冠大樓倒塌案刑事附帶民事賠償，台南地院今天宣判，判林明輝等7人賠償4.5億多元，潘姓婦人的家人在此地震共5人罹難，事隔...

維冠大樓倒塌判賠4.5億元 受災戶：根本拿不到

2016年0206南台大震造成維冠大樓倒塌，115人罹難，114受災戶求償50多億元，台南地院上午判賠4.5億，對此受災...

熱門新聞

剁下媽媽頭顱往12樓下丟 37刀弒母無罪還責付桃衛生局

槽車擦撞幼童雙載單車 2歲弟捲車底慘死9歲哥哥受傷

板橋工地連續壁破洞掏空路基 殃及社區垃圾儲藏室倒塌

疑與妻口角…轎車載一家四口失控撞超市 釀妻死二幼兒輕重傷

工運大老強咬女秘書乳頭性侵 怪「妳太漂亮」判3年2月

花蓮男疑追女不成怒開霰彈槍 花防部軍人受槍傷送醫急救

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。