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影／投資「快速權證」詐財 警方破機房全台上百人受騙

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導

鄭姓男子假藉投資「快速權證」名義設詐騙圈套，在台南租屋設「鑫際」平台機房，與同夥分線上網貼徵人啟事，涉嫌騙應徵者步入投資圈套；3天內讓上當的投資人吃獲利甜頭，引誘投資人下重金卻血本無歸。警方查出機房位置，攻堅破窗，圍捕到鄭等13人，查出全台有上百人受騙。

據了解，鄭姓男子（24歲）與楊姓（23歲）、陳姓（20歲）、蔡姓（19歲）3男子，在台南市後壁區前菁寮地區租3樓透天樓房，設立「鑫際」平台，僱用9名男子分當第一至第三線人員，先由第一線人員上臉書貼工作徵人訊息，一有人應徵，便由第二線人員接手，以疫情期間工作難求，聲稱公司操作「快速權證」，是美國證券交易委員會、芝加哥期貨交易所批准的商品，涉嫌騙稱投資1000元起就能快速獲利，而且具有「保本機制」，如果有虧損，公司會退還本金，引誘應徵者投資。

當應徵者加入平台會員成為投資者，由第三線人員教導投資「快速權證」，許多投資人先嘗試投資 幾千元，約三天內就由這集團匯給1至3倍金額，稱是「獲利」取信投資人，再騙投資人購買5萬元至50萬元的方案，得手後便中斷聯繫。因有許多應徵者找親友一起投資，有人最高陸續投資70萬元，血本無歸，紛紛報警追查。

台南地檢署檢察官指揮刑事局電信偵查大隊第三隊及台南、高雄、台北警方，追查幕後集團，才發現這集團機房在台南市後壁區，6月中旬派員攻堅，逮捕主腦鄭姓男子及其他12人到案，搜出56萬元贓款，並查扣5輛高檔轎車、電腦設備，以及工作規範和保密協議書，另清查僅存帳冊，發覺詐得金額至少400多萬元，全台有上百人受騙。

全案依詐欺罪嫌移送台南地檢署後，鄭姓、楊姓、陳姓、蔡姓4男子經聲押獲准，其餘9人以2萬至9萬元交保。

檢警查扣「鑫際」平台的詐財購買的高檔轎車。記者林保光／翻攝
檢警查扣「鑫際」平台的詐財購買的高檔轎車。記者林保光／翻攝
警方架梯攻堅才破獲「鑫際」機房。記者林保光／翻攝
警方架梯攻堅才破獲「鑫際」機房。記者林保光／翻攝

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