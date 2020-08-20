判剁母頭顱逆子無罪還責付衛生局 高院：相信他們專業

男子梁崇銘前年10月18日吸毒後精神不穩，拿刀砍斷卓姓母親頭顱後拋下12樓，桃園療養院鑑定報告指梁行為時精神有受影響，加上梁2個姊姊都求情「希望不要判死」，桃園地院依家暴殺人罪判處梁無期徒刑，褫奪公權終身。但高等法院認定梁行凶時「無意識」，以罪證不足改判無罪，並「責付」桃園市衛生局。

本案合議庭審判長為陳筱珮。

高院發言人王屏夏中午表示，合議庭改諭知梁無罪，主要是涉及精神方面的問題，牽涉刑事責任成立的罪責。

王說，本件的合議庭經調查後，認為依照梁案發後的表現、施用毒品的情況來看，梁的精神狀況應達到「控制能力、辨識能力喪失」的程度。

梁長期施用多種毒品，案發前也施用安非他命、卡西酮類毒品的情形，合議庭送請法醫研究所、台大醫院鑑定，認為卡西酮類的毒品在臨床上，較傳統興奮型毒品更容易讓濫用毒品者誘發精神病症，會產生躁動、暴力、思緒混亂等情形。

合議庭參酌梁在案發後與警察對峙的思緒混亂、言行舉止，認為他已處於脫離現實的狀態，可見辨識能力與控制能力都喪失，依刑法19條規定，「不成立罪責」而諭知無罪。

王屏夏說，合議庭在諭知無罪後，也當庭將梁責付桃園市衛生局，責付後桃園市衛生局會依精神衛生法相關法規，本於權責做適當處理。