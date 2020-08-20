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赴職域、住處放話 黑道「軟性施壓」討債得手逾300萬
49歲張姓女子利用蕭姓前夫與友人的債務關係，找來幫派分子向債務人「軟性施壓」，逼迫債務人吐錢，以此牟利至少300萬元；警方昨天兵分7路至桃園地區將涉案人員拘捕到案，詢後將依法送辦。
警方調查，張女與45歲蕭姓男子離婚後，因得知蕭男曾借錢給數名友人，故利用蕭男與友人的債務關係，找來竹聯幫南興會、天道盟太陽會成員向債務人施壓討債，得手至少300萬元。
據悉，這些幫派分子為迴避傷害罪嫌，刻意採用「軟性施壓」，派人到被害人上班地點，揚言大肆宣布被害人欠債不還，或到被害人家中貼字條示威，不以暴力行為傷害被害人，卻仍使被害人心生畏懼，去年中旬至今至少已10餘人受害。
警方經數月埋伏蒐證，昨天兵分7路前往桃園地區查緝，查獲張女等7名犯嫌，並當場查扣不法所得38萬餘元、鋁棒4支、帳冊及借據等證物，全案詢後將依違反組織犯罪條例、重利、恐嚇取財、妨害自由等罪嫌解送桃園地檢署偵辦。
警方強調，「反黑三不」為不崇拜、不加入、不求助幫派，民眾若遭受幫派恐嚇，應儘速向警方報案，警方將儘速偵破、瓦解犯罪組織，讓民眾免於恐懼。
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