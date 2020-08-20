快訊

怪「妳太漂亮」！工運大老強咬女秘書胸部性侵 判3年2月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男求愛疑被拒朝女開霰彈槍 花防軍人在旁談買賣衰中彈

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮市昨晚9時32分發生一起槍擊案，一名年約25歲黎姓男子疑似求愛不成，在一間車行以霰彈槍朝王姓女子開槍，卻誤傷在陸軍花東防衛指揮部當兵的20歲余姓軍人，造成余臉部受傷，左胸更有密密麻麻的槍傷，緊急送醫後幸無生命危險。警方表示，將黎男逮捕訊問，全案依依槍砲彈藥刀械管制條例及殺人未遂罪嫌，移送花蓮地檢署偵辦。

花蓮分局副分局長劉永鑫表示，昨晚在花蓮市建林街附近發生一起槍擊案件，經查黎男疑似感情糾紛持槍射擊，造成余男受傷送醫，還有一名王姓女子在場。員警在現場了解案況時，見黎男丟下隨身背包拔腿狂奔，隨即追上帶回現場，當場於黎男所攜帶的側背包內，起獲改造霰彈槍1枝、藍波刀1把、霰彈槍未擊發子彈21顆、彈殼4顆。

經了解，黎男追求王女，卻遭拒絕，憤而持槍前往車行，朝王女開槍，誤傷在旁正與老闆談買賣車的余男，導致余左胸有槍傷，身上多處彈孔，送慈濟醫院開刀清創，目前意識清醒，暫無生命危險，並通知母親至醫院；黎男卻辯稱開槍是槍枝不小心走火誤傷，後悔不已。

劉永鑫說，黎男跟余男2人的關係仍待釐清，真正的開槍原因仍待深入查證，至於槍枝來源也待釐清。上午10時許黎男被警方移送法辦，面對媒體詢問低頭不發一語。

花防部表示，所屬二支部余姓士兵於昨天休假至羅姓友人車行聊天，遭黎男開槍流彈波及受傷，經緊急送醫無生命危險，除配合檢警調查，並協助處理相關後續醫療事宜。花防部強調，將援引為例，要求休假官兵營外安全，以杜絕類案。

一名年約25歲黎姓男子因感情糾紛，開霰彈槍誤傷余姓軍人，移送法辦。記者王思慧／攝影
一名年約25歲黎姓男子因感情糾紛，開霰彈槍誤傷余姓軍人，移送法辦。記者王思慧／攝影
余姓軍人昨晚在車行跟老闆談買賣車事宜，卻遭黎姓男子開槍誤擊。記者王思慧／翻攝
余姓軍人昨晚在車行跟老闆談買賣車事宜，卻遭黎姓男子開槍誤擊。記者王思慧／翻攝

槍枝

延伸閱讀

士兵遭流彈波及 花防部：配合檢警調查

花蓮男疑追女不成怒開霰彈槍 花防部軍人受槍傷送醫急救

《Kill It With Fire》滅蛛計畫啟動！開槍、丟炸藥還是平底鍋砸攏欸賽

新莊凌晨傳槍響 男子喬事憤開槍逃逸遭警逮

相關新聞

維冠大樓114受災戶求償50多億元 台南地院判賠4.5億

2016年0206南台大震造成維冠大樓倒塌，115人罹難，法扶律師團協助受災戶提起刑事附帶民事訴訟，114人對林明輝等6...

剁下媽媽頭顱往12樓下丟 37刀弒母無罪還責付桃衛生局

男子梁崇銘與母親爭吵後拿菜刀弒母，還將她的頭顱從12樓住處往下扔，桃園地院依桃園療養院精神鑑定報告，認為梁行凶時精神受影...

影／維冠大樓倒塌民事判賠4.5億 受災戶：心情很難平復

維冠大樓倒塌案刑事附帶民事賠償，台南地院今天宣判，判林明輝等7人賠償4.5億多元，潘姓婦人的家人在此地震共5人罹難，事隔...

維冠大樓倒塌判賠4.5億元 受災戶：根本拿不到

2016年0206南台大震造成維冠大樓倒塌，115人罹難，114受災戶求償50多億元，台南地院上午判賠4.5億，對此受災...

赴職域、住處放話 黑道「軟性施壓」討債得手逾300萬

49歲張姓女子利用蕭姓前夫與友人的債務關係，找來幫派分子向債務人「軟性施壓」，逼迫債務人吐錢，以此牟利至少300萬元；警...

男求愛疑被拒朝女開霰彈槍 花防軍人在旁談買賣衰中彈

花蓮市昨晚9時32分發生一起槍擊案，一名年約25歲黎姓男子疑似求愛不成，在一間車行以霰彈槍朝王姓女子開槍，卻誤傷在陸軍花...

怕事跡敗露！埋屍又挖屍封桶 檢方起訴曝：凶嫌曾幫CPR

高雄市橋頭糖廠月前發生駭人「桶屍命案」，林姓婦人疑因盤讓卡拉OK店，與吳姓男子、熊姓女子起糾紛爭執，慘遭狠毆喪命；凶嫌為...

士兵遭流彈波及 花防部：配合檢警調查

花蓮發生感情糾紛槍擊案，一名在花東防衛指揮部的余姓士兵中彈，陸軍花東防衛指揮部今日表示，余兵經緊急送醫無生命危險，該部除...

立委集體收賄案 北檢密集提訊關鍵人物李恆隆

台北地檢署偵辦立委集體收賄貪汙案，檢方正積極查明案情並鞏固事證，密集提訊關鍵人物太流前董座李恆隆、白手套郭克銘，與其他立...

花蓮男疑追女不成怒開霰彈槍 花防部軍人受槍傷送醫急救

花蓮一名20多位的黎姓男子因追求心儀女子，昨晚9時許約正在陸軍花東防衛指揮部當兵20歲的余姓男子及其女友，到花蓮市區一家...

3診所涉鉛中毒 藥師公會呼籲普篩

中華民國藥師公會全聯會昨針對中藥鉛中毒案，呼籲台中市長、衛生局「該醒了」，應主動對3家被檢出用禁藥的中醫診所受害病患普篩...

康友董座黃文烈涉炒股 帳房聲押禁見

曾是生技股王的康友-KY董事長黃文烈涉掏空7億潛逃海外，調查局北機站懷疑，黃文烈透過帳房陳柏榮調度金流，再透過股市作手黃...

熱門新聞

剁下媽媽頭顱往12樓下丟 37刀弒母無罪還責付桃衛生局

槽車擦撞幼童雙載單車 2歲弟捲車底慘死9歲哥哥受傷

驚見腿有小強撞倒一排警用機車！女騎士：都是蟑螂害的啦

疑與妻口角…轎車載一家四口失控撞超市 釀妻死二幼兒輕重傷

板橋工地連續壁破洞掏空路基 殃及社區垃圾儲藏室倒塌

林口保齡球館傳火警 員工機警疏散民眾消防搶救中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。