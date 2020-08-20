男求愛疑被拒朝女開霰彈槍 花防軍人在旁談買賣衰中彈

花蓮市昨晚9時32分發生一起槍擊案，一名年約25歲黎姓男子疑似求愛不成，在一間車行以霰彈槍朝王姓女子開槍，卻誤傷在陸軍花東防衛指揮部當兵的20歲余姓軍人，造成余臉部受傷，左胸更有密密麻麻的槍傷，緊急送醫後幸無生命危險。警方表示，將黎男逮捕訊問，全案依依槍砲彈藥刀械管制條例及殺人未遂罪嫌，移送花蓮地檢署偵辦。

花蓮分局副分局長劉永鑫表示，昨晚在花蓮市建林街附近發生一起槍擊案件，經查黎男疑似感情糾紛持槍射擊，造成余男受傷送醫，還有一名王姓女子在場。員警在現場了解案況時，見黎男丟下隨身背包拔腿狂奔，隨即追上帶回現場，當場於黎男所攜帶的側背包內，起獲改造霰彈槍1枝、藍波刀1把、霰彈槍未擊發子彈21顆、彈殼4顆。

經了解，黎男追求王女，卻遭拒絕，憤而持槍前往車行，朝王女開槍，誤傷在旁正與老闆談買賣車的余男，導致余左胸有槍傷，身上多處彈孔，送慈濟醫院開刀清創，目前意識清醒，暫無生命危險，並通知母親至醫院；黎男卻辯稱開槍是槍枝不小心走火誤傷，後悔不已。

劉永鑫說，黎男跟余男2人的關係仍待釐清，真正的開槍原因仍待深入查證，至於槍枝來源也待釐清。上午10時許黎男被警方移送法辦，面對媒體詢問低頭不發一語。