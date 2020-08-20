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怕事跡敗露！埋屍又挖屍封桶 檢方起訴曝：凶嫌曾幫CPR

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市橋頭糖廠月前發生駭人「桶屍命案」，林姓婦人疑因盤讓卡拉OK店，與吳姓男子、熊姓女子起糾紛爭執，慘遭狠毆喪命；凶嫌為了想掩蓋屍臭，將屍體裝桶、倒入鹽酸，企圖滅屍，沒想到毀屍不成，反而完整保全屍體。橋頭地檢署今天偵結，依妨害自由、傷害致死、損毀屍體罪嫌起訴吳、熊。

死者55歲林姓婦人住在高雄市鳳山區，6年前離家出走後，就與家人斷聯繫。警方四處訪查，並調閱林婦資料，驚覺她從2014年12月被家人報案失蹤後，就完全沒有健保就醫、銀行帳戶提存等紀錄，形同「人間蒸發」，辦案人員大膽推測，她可能離家不久就遇害。

檢警交叉比對林婦生前人際關係，發現她失蹤曾想盤讓自己經營的卡拉OK店，吳男（45歲）及其當時女友熊女（53歲）有意接手，雙方接洽，由熊女出資5千元押金。但之後，房東表明不願意再租房供卡拉OK生意，林婦轉達房東意思，表示盤讓破局，雙方激烈衝突，爭吵聲響驚動鄰居。

熊與林互相拉扯頭髮，吳從旁協助壓制林婦，接著熊跨坐林身上，直接拿剪刀狠狠剪去林頭髮，又是一陣猛毆；過程中還扯下林婦身上的衣服。熊、吳把林帶上該屋二樓房間軟禁。沒想到，林婦趁兩人不注意，跑到防火巷窗邊呼救，被熊、吳察覺，又被拖來毆打，造成全身多處骨折、出血。之後，吳、熊擔心事跡敗露，想把林載到偏遠地區遺棄，途中發現她斷氣，索性棄屍，兩人事後想想，決定買桶封屍。

凶嫌堅稱沒有殺人意圖，是怕林婦報警才想載遠一點再放走，不料她中途突然傷重斷氣，還辯稱發現林婦死亡時，有替她做人工呼吸。檢察官會同法醫驗屍，發現林婦肋骨有骨折，且肋骨旁肌肉組織有壓砸傷，有客觀足以證明他們可能確實曾對死者做人工呼吸。

法醫解剖報告指出，林婦喉嚨甲狀軟骨有骨折，四肢及身體等多處部位也有骨折或挫傷等傷勢，肌肉細胞嚴重破壞崩解，導致橫紋肌溶解症而死亡。檢察官認為，死者身上重要部位無立即明顯足以致死的致命傷，難認吳、熊毆打林婦時，就有殺人犯意。

全案偵結，依妨害自由、傷害致死、遺棄屍體罪嫌起訴吳、熊，又因兩人互相推諉責任，犯後態度不佳，就傷害致死部分求處重刑。

高雄市橋頭糖廠月前發生駭人「桶屍命案」，橋頭地檢署今依傷害致死、損毀屍體罪嫌起訴吳姓、熊姓凶嫌。記者賴郁薇／攝影
高雄市橋頭糖廠月前發生駭人「桶屍命案」，橋頭地檢署今依傷害致死、損毀屍體罪嫌起訴吳姓、熊姓凶嫌。記者賴郁薇／攝影
高雄市橋頭糖廠月前發生駭人「桶屍命案」，橋頭地檢署今依傷害致死、損毀屍體罪嫌起訴吳姓、熊姓凶嫌。記者賴郁薇／攝影
高雄市橋頭糖廠月前發生駭人「桶屍命案」，橋頭地檢署今依傷害致死、損毀屍體罪嫌起訴吳姓、熊姓凶嫌。記者賴郁薇／攝影

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