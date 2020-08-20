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南投校外會探索阿塱壹古道 鼓勵學生勇於挑戰拒絕毒品

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導

南投縣學生校外會春暉志工關懷校園安全，導正偏離正軌的學子，到學校反毒宣教，還有志工全心投入成為專業講師，希望讓校園更為淨化，春暉志工對高關懷學生多元輔導，24名春暉志工到南部參加「春暉志工多元創新輔導研習」活動，包括環境探索教育，希望未來引導學生參與冒險教育，建立自信和面對挑戰的勇氣。

南投縣學生校外會軍訓督導石銘湦上校18、19日帶領24名春暉志工，到墾丁青年活動中心參與研習，副督導宋怡慶上校邀請雲林縣春暉志工團10名志工共同參與，跨縣市交流，希望激發多元思維、保護學生遠離毒品危害。

志工幹部分別針對團隊緣起、現況、組織、特色、任務、成果以及工作執行概況與團隊領導方式進行經驗分享，並在志工的自我介紹中，瞭解每一位志工參與團隊的動機、感想與自我成長的經驗小故事，讓在場的每一位志工，藉由他人的寶貴經驗，達到反思回饋的目的，藉使自我成長、激勵創新思維，提升自信與信心。

為落實教育部山林冒險教育政策，志工也到「阿塱壹古道」進行環境探索教育，讓志工都能體會，冒險探索教育的意義和內涵，日後帶領高關懷學生從事冒險教育活動，讓學生反思、學習，建立自信與勇敢人生挑戰。

雲林縣春暉志工隊長梁尚岳說，南投縣春暉志工身上愛心、認真、團結、紀律與努力的精神，非常值得學習，也期待繼續參與縣市交流，共同為防治學生藥物濫用而努力。

南投校外會春暉志工探索阿塱壹古道，希望鼓勵學生勇於探索、面對挑戰。圖／南投縣校外會提供
南投校外會春暉志工探索阿塱壹古道，希望鼓勵學生勇於探索、面對挑戰。圖／南投縣校外會提供
南投校外會春暉志工與其他縣市志工交流，強化反毒、維護校園安全。圖／南投縣校外會提供
南投校外會春暉志工與其他縣市志工交流，強化反毒、維護校園安全。圖／南投縣校外會提供
南投校外會春暉志工探索阿塱壹古道，希望鼓勵學生勇於探索、面對挑戰。圖／南投縣校外會提供
南投校外會春暉志工探索阿塱壹古道，希望鼓勵學生勇於探索、面對挑戰。圖／南投縣校外會提供

教育部 軍訓 毒品

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