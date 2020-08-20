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剁下媽媽頭顱往12樓下丟 37刀弒母無罪還責付桃衛生局

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剁下媽媽頭顱往12樓下丟 37刀弒母無罪還責付桃衛生局

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

男子梁崇銘與母親爭吵後拿菜刀弒母，還將她的頭顱從12樓住處往下扔，桃園地院依桃園療養院精神鑑定報告，認為梁行凶時精神受影響，辨識行為違法能力降低，加上兩個姊姊都替他求情，依殺直系血親尊親屬罪判他無期徒刑，褫奪公權終身。但高等法院今改判梁無罪，還罕見地「責付」給桃園市衛生局

高院表示，梁犯案時應已無意識，認為他「罪證不足」因此判他無罪，但他曾吸食毒品、有藥癮，因此挑「桃園市衛生局」負責看管。審判長一宣判完，旁聽民眾覺得不可思議，也疑惑「衛生局要怎麼接手？」。

梁(35歲)是家中老么，排行第五，上有哥哥姊姊4人。梁有詐欺、恐嚇前科，18歲時就當詐騙集團車手被抓，25歲時加入何姓詐欺集團當「車手頭」，也曾與多名友人在中壢的摩鐵開毒趴，被警方查獲兩次。

前年10月18日晚間，梁吸毒後精神不穩，拿開山刀、菜刀、西瓜刀朝母親(67歲)猛砍37刀，再將斬下的頭顱拋下樓；鄰居看到掉在社區中庭的人頭，嚇得報警。警詢時，梁胡言亂言，說母親歧視他，又說有人不愛他，對行凶動機避重就輕。

桃院囑託桃園療養院鑑定梁崇銘的精神狀況，梁說「覺得荒唐、有點白癡，讓別人發現這件事要坐牢浪費青春」；療養院指梁因安非他命中毒而有精神障礙。

一審認為，梁不知對母親感恩，還用極凶殘的方式砍殺生母，惡性重大，他國中時就有偏差行為，經常翹課打架，成年後還因詐欺、恐嚇入獄，品行欠佳。但梁的兩個姊姊都表示「希望不要判死刑」，又適用刑法19條「精神障礙」減刑，桃院判梁無期徒刑。

高等法院開庭時，法官詢問案發過程，梁回「忘記了」。檢察官認為梁因吸毒而有這些行為，這是「自行招致」，不應該成為減刑事由。律師則辯護，法醫研究所的報告指死者身上的卅餘道刀痕是「死後為之」，也就是因行凶時心神喪失，才會在砍下了母親的頭顱後還持續刺殺身體。

毒品人口梁崇銘拿刀砍下母親的頭顱，從12樓高處拋下社區中庭，母親身上有37道刀傷，台灣高等法院今將梁從無期徒刑改判為無罪，還罕見地「責付」給桃園市衛生局。記者王宏舜／攝影
毒品人口梁崇銘拿刀砍下母親的頭顱，從12樓高處拋下社區中庭，母親身上有37道刀傷，台灣高等法院今將梁從無期徒刑改判為無罪，還罕見地「責付」給桃園市衛生局。記者王宏舜／攝影

衛生局 詐欺 車手

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